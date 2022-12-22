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光籟太陽卡傳播溫暖　西螺福興宮捐助文昌棒球隊餐費　

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮長年積極參與地方公共事務、積極投入公益事務，今（22）日冬至文昌國小棒球隊在張裕耀總教練、劉居璋教練帶領下祈福團拜，廟內充滿青春與歡欣的熱鬧氣氛。曾將光籟太陽卡義賣所得全數捐助添購訓練器材的藝術家蘇慧棉老師，也到場贊助棒球隊保暖外套，為大家加油打氣。

文昌國小在1900年創校就是在福興宮兩側廂房舉行創校典禮，2020年文昌國小120年校慶時，就曾恭請「榮譽校長」太平媽蒞校賜福，和福興宮的淵源很深，近年來，福興宮長期關心該校棒球隊的發展，曾多次贈送限量版潮T、單肩胸包、媽祖悠遊卡等獎品，今再續前緣，補助清寒學生住宿餐費與加菜金，希冀國人一同關注教育與社福相關的議題，讓需要幫助的孩子都能獲得關注。

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長代表捐贈清寒學生住宿餐費，期許他們未來都能勇敢面對挫折與挑戰。（圖／記者蔡佩旻攝）

蠟筆畫家蘇慧棉老師提到，去年在福興宮發表光籟太陽卡出版茶會的時候，有將義賣所得捐贈給文昌棒球隊，作為他們添購設備器材所用，時值歲末寒冬之際，要延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，所以今天特別贈送運動外套給棒球小將們加油打氣，希望他們揮棒練習時感受到溫暖及太平媽的守護，也祝福這些棒球隊的小光點未來像太陽一樣發光發熱、綻放光芒。

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文昌國小棒球隊在張裕耀總教練、劉居璋教練帶領下祈福團拜，廟內充滿青春與歡欣的熱鬧氣氛。（圖／記者蔡佩旻攝）

文昌國小校長表示，感謝西螺福興宮太平媽，學生一直都感受得到太平媽的守護，今天又有暖暖的外套穿在身上，我們也非常感謝蘇慧綿老師與大家對文昌棒球隊的愛護時常給予協助與幫助，我們會更努力爭取好的成績。

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文昌國小校長回贈福興宮感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鐘也說，感謝文昌國小棒球隊前來福興宮向媽祖上香祈福，文昌國小校長及主任、教練一直以來推廣棒球運動有目共睹，不少選手在升學後進入棒壇亦逐漸嶄露頭角，為讓孩子們更健康成長，西螺福興宮補助清寒學生住宿餐費，期許他們未來都能勇敢面對挫折與挑戰，並樂於付出和分享，讓社會的每一個角落都能充滿愛與溫暖。

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蠟筆畫家蘇慧棉老師延續太陽卡及太平媽祖傳遞溫暖光明的正面能量，贈送運動外套給棒球小將。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文昌國小棒球隊在教練帶領下各個大方有禮，一同鞠躬道謝的場面相當令人感動。（圖／記者蔡佩旻攝）


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