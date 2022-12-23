雲林暴力集團首謀新科鄉代裁定羈押　無法宣誓的他將喪失這個資格

▲警方查扣防彈背心、鋁棒，其中刀械之刀背竟如藍波刀般為鋸齒狀，極具危險。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局今（23）日下午召開破案記者會，說明針對虎尾惡煞砍殺無辜男事件溯源查辦，偵破以陳宏吉為首之暴力犯罪集團，訊後認陳宏吉與3名成員罪嫌重大聲請羈押，稍早裁定結果出爐，張男(34歲)、林男(27歲)及陳男(26歲)裁定10萬交保並限制住居，陳宏吉羈押禁見獲准，就職宣誓確定缺席。

雲林地檢署今日說明，經調查發現，首謀陳宏吉為競選麥寮鄉民代表及代表會主席，除涉嫌恐嚇鄉民代表及殯葬業者案，竟藉由籌組競選團隊之形式，招攬成員組成暴力犯罪集團，以強暴、脅迫等不法手段危害社會治安及妨害他人競選。

▲麥寮鄉民代表會新科代表陳宏吉羈押禁見，錯過25日的宣誓就職，確定喪失代表會主席、副主席的參選及投票。（圖／翻攝自Facebook／陳宏吉）

檢察官段可芳指揮刑事警察局中打、雲林刑大、臺西警分局、虎尾警分局、豐原警分局及雲林調查站、中機站等單位於12月21、22日對集團首謀陳宏吉及組織成員發動搜索並拘提共17人到案，經檢察官訊問後，認陳宏吉與組織成員張男(34歲)、林男(27歲)及陳男(26歲)罪嫌重大，向法院聲請羈押。

稍早裁定結果出爐，張男(34歲)、林男(27歲)及陳男(26歲)裁定10萬交保並限制住居，陳宏吉羈押禁見。由於陳宏吉為第22屆雲林縣麥寮鄉代表當選人，面對後天的12月25日就職宣誓確定缺席。

▲警方12月21、22日共同執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動，計出動204名警力至犯嫌住居所、公司、服務處等強力執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣選委會總幹事陳良駿針對該鄉民代表當選人遭收押之當選權益影響說明，陳良駿表示，當選人如果在12月25號當天無法宣誓的話是可以擇期再宣誓的，但依規定最慢必須在第二次定期會關閉之前一定完成宣誓、上任，否則即喪失資格，因一般羈押都是2個月或延押再加2個月最多4個月，而一年只有兩次定期會，且一般代表會都是在隔年10月11月才會開第二次的定期會，所以他出來就可以宣誓，不會影響他的當選資格。

▲雲林縣警察局今日召開破案記者會，局長李謀旺說明經持續溯源追查幕後主嫌，鎖定麥寮鄉代表當選人陳宏吉為首所組成之暴力犯罪集團及組織成員，進行強力執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

唯一受影響是，競選代表會主席及副主席的部分，12月25日沒有宣示等於未上任，一定要有宣示才能夠有「參加資格」，例如確診者無法到場為例，行政院已說明可用視訊宣示、就職上任即可成為參選人，但未到場就不可投票，依陳姓鄉民代表當選人的案例，勢必喪失代表會主席、副主席參選及投票資格。

▲警方執行聯合威力掃蕩黑幫專案行動，於陳宏吉為首之暴力集團處所搜查，查扣防彈背心1件、鋁棒2枝、刀械1把、筆電1台、手機12支等贓證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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