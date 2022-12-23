人美心美！　新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣議員參選人顏嘉葦是政治素人，其清新婉約的形象獲得鄉親7544票的支持，順利當選新科縣議員，今（23）日將選舉補助款22萬6320元捐贈給牛厝村家鄉學區小學泉州國小與尚德國小，做為實踐消弭「月經貧窮」政見的起步。

▲顏嘉葦特別關注教育，觀察到沿海偏鄉「月經貧窮」現象相對嚴重，所以提出爭取國中女生衛生用品補助的政見，是雲林縣內第一位正視「月經貧窮線」，並將之納入競選政見的人。（圖／記者蔡佩旻攝）

顏嘉葦是兩個孩子的媽媽，特別關注教育，身為台西媳婦的她，也觀察到沿海偏鄉「月經貧窮」現象相對嚴重，所以提出爭取國中女生衛生用品補助的政見，這也是雲林縣內第一位正視「月經貧窮線」，並將之納入競選政見的人。

顏嘉葦指出，台灣人均GDP已達3.6萬美元，卻仍存在「月經貧窮」，有人因為經濟因素買不起所需的衛生用品，有人為了節省，延長更換衛生棉的時間，導致感染，此現象在偏鄉更多，這些女性需要社會支援系統，讓她們可以健康安全地度過每個月的經期。



顏嘉葦說，現下女孩發育早，初潮每每在國小五、六年級，甚至小四、小三，上任後除了致力爭取國中女生衛生用品補助，也希望藉選票補助款擴及照顧更多弱勢孩子，讓青春期女孩的經期獲得最基本且安心的照顧，今日的捐贈即是實踐政見的起步開端。

泉州國小校長李娟娟表示，顏嘉葦在獲鄉親支持高票當選前，即相當重視偏鄉教育資源缺乏問題，將把善款專款專用，用於校內太鼓、舞蹈、書法和繪畫社團，幫助孩子們更加快樂健康學習發展。

▲顏嘉葦當選雲林縣議員，今日將選舉補助款22萬6320元捐贈給牛厝村家鄉學區小學泉州國小與尚德國小。（圖／記者蔡佩旻攝）

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