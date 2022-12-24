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給監護孩子未來和希望　張麗善用補助款幫存人生第一個5萬

▲雲林縣長張麗善表示將選舉補助款部分提供給名下所監護的45個孩子，為每個孩子存下第一筆定期儲金5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示將選舉補助款部分提供給名下所監護的45個孩子，為每個孩子存下第一筆定期儲金5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣目前由縣長監護的兒童及青少年共48人，年齡從2歲到20歲均由雲林家扶承接縣府委託的寄養服務，今（24）日縣長張麗善、社會處長李志文、雲家扶中心主委陳燦勳與孩子們一同聚集老園丁窯烤麵包歡慶耶誕，烤披薩、做蛋糕、歡樂點燈。張麗善將選舉補助款提撥部分為孩子存下第一筆定存，成為最好的聖誕禮物。

雲林縣政府於舉辦「雲林縣政府兒少保護聖誕共識營」活動，縣長平日非常關心孩子們的生活點滴，今年特別在平安夜當天與孩子們一起進行聖誕樹點燈及製作聖誕蛋糕，讓孩子們在寒冷的季節中也能感受到滿滿的溫暖與愛。更運用選舉補助款替每位監護兒少存下第一筆新台幣5萬元定期儲金，期透過儲蓄的方式，希望給孩子們一個希望，也培養兒少金錢管理觀念，亦可使兒少養成儲蓄習慣，提升其自律能力。

▲雲林縣長張麗善表示將選舉補助款部分提供給名下所監護的45個孩子，為每個孩子存下第一筆定期儲金5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府於舉辦「雲林縣政府兒少保護聖誕共識營」活動，一同聚集老園丁窯烤麵包歡慶耶誕，烤披薩、做蛋糕、歡樂點燈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善表示，今年適逢選舉年，將選舉的補助款部分提供給名下所監護的45個孩子，每個孩子為他們存下第一筆定期存款5萬元，除了讓他們感受到很多人關懷他們，也讓他們知道社會充滿希望，這筆錢在三年以後，比較大的孩子就可以提取規劃運用，要就業、就學都依自己的想法運用，一些較大的孩子很開心紛紛向表達感謝。

張麗善說，其實就像去廟裡借錢母，一般人會用母錢去買車子買房子或存進財庫滾利，較小的孩子就是連同縣政府每個月提供補助存款1250元連同這比定存繼續儲蓄下去。未來再有新增需要監護的孩子，我一樣會替他存下三年的5萬定存單，讓他在我監護的這段時間裡面，首先為他準備人生的第一筆存款。

張麗善提到，2018年選舉的時候，補助款是用在規劃辦理兒童劇、紙風車等教育文化的活動，這次對於我監護的孩子，我想，既然我是他們的媽媽，那我想要給孩子一個希望，我成為她的監護人、他成為我的孩子，一起珍惜這樣的緣份。

社會處長林文志表示，目前雲林縣政府也配合中央兒少教育發展帳戶政策，為監護的兒少開立兒少教育發展帳戶，並每月相對提撥最高補助存款1250元，存款期限至兒少滿18歲，可使兒少在成年後銜接自立生活，並使用兒少發展帳戶費用，協助其兒少成年後之就學、就業、居住及社會適應等，值得欣慰的是今年有幾位縣長監護兒少考上警察專科學校及大專院校，勉勵在場兒少以哥哥姐姐們為榜樣，朝自己的目標堅持努力，培養一技之長，未來也能回饋社會。

▲雲林縣長張麗善表示將選舉補助款部分提供給名下所監護的45個孩子，為每個孩子存下第一筆定期儲金5萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善與監護孩子們一同聚集老園丁窯烤麵包歡慶耶誕，烤披薩、做蛋糕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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