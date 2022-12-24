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耶誕假期急凍！福壽山藍茵湖結冰了　錦鯉遭池水「冰封」

記者游瓊華／台中報導

寒流持續發威！周末聖誕假期全台冷颼颼，台中市福壽山農場今日清晨出現零下4度低溫，海拔2574公尺的福壽山農場內的藍茵湖也結冰，湖面結上一層冰層，湖內的錦鯉也像是被「冰封」在池水中，讓人看了驚呼。福壽山農場副場長王仁助表示，錦鯉僅是靜止在冰下，因天氣寒冷才一動不動，其實冰層之下的溫度仍在零度以上，大家不必擔心錦鯉會凍死。

▲耶誕假期急凍！福壽山藍茵湖結冰啦，錦鯉遭「冰封」成另類景象。（圖／福壽山農場提供）

▲耶誕假期急凍！福壽山藍茵湖結冰啦，錦鯉遭「冰封」成另類景象。（圖／福壽山農場提供）

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▲耶誕假期急凍！福壽山藍茵湖結冰啦，錦鯉遭「冰封」成另類景象。（圖／福壽山農場提供）

▲福壽山藍茵湖上次結冰是在去年二月份。（圖／福壽山農場提供）

急凍聖誕夜，福壽山農場的藍茵湖結冰，工作人員拿木棒敲池面，還能發出清脆聲響，一旁草地也覆蓋上冰霜，彷彿冰雪奇緣般，很有耶誕節氣氛。王仁助透露，這幾日氣溫驟降，藍茵湖都出現結冰狀況，但近日結冰情況是今年來首次，藍茵湖上次結冰是發生在去年二月。

▲耶誕假期急凍！福壽山藍茵湖結冰啦，錦鯉遭「冰封」成另類景象。（圖／福壽山農場提供）

▲許多花草也被冰雪覆蓋，銀白世界很有聖誕節氣氛。（圖／福壽山農場提供）

王仁助也提醒，雖天池是屬於靈氣濃厚的地方，過往曾經有宗教團體，帶著錦鯉到農場內的天池放生，但呼籲民間團體不可從事類似行為。此外，許多朋友關心在藍茵湖中的鯉魚是否會被凍死，王仁助笑著說，古人臥冰求鯉其來有自，水底溫度仍高於零度，且鯉魚能自行調節體溫，大家不用擔心鯉魚會被凍死。

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