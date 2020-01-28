西螺福興宮文創潮流外套秒殺　網友臉書社團徵求報價

▲西螺福興宮每年舉辦夏、冬令營的學童營隊，給學童們的衣服充滿潮流感，幾乎一開放就被粉絲搶換一空，有網友換不到因而上網求購。（圖／西螺福興宮提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

近年來，連一向嚴肅靜謐的宮廟也走文創風，紛紛推出琳瑯滿目的紀念文創商品，雲林縣西螺福興宮太平媽祖廟每年推出一款秋冬限定款潮流連帽外套，一推出就被搶換一空，竟有網友乾脆到臉書社團貼文「徵求、報價」收購。

有一位女網友在臉書社團《西螺囝仔》貼文，「後知後覺的看見，美到不行，2020太平媽潮流外套，無汙即可，請貼圖報價，非常感謝，謝謝。」有網友留言回應「這是限量到不行的外套，除工作人員之外，只有少數幾件開放」，另有網友開心說「哈哈，真好有一件」。

西螺福興宮每年會舉辦夏令營、冬令營的學童營隊，分別推出最新款的夏季短T恤，冬季連帽T恤外套，由於秋冬外套潮味十足，而且開放的限量少，幾乎一開放就被粉絲搶購一空。

西螺福興宮太平媽成立了文創商品，設計製作專屬團隊，推出了太平媽Q版公仔、帽子、小神衣、悠遊卡、運動斜背包、流包、行動電源等，太平媽專屬文創品每項都暢銷缺貨。

西螺福興宮表示，此次2020太平媽潮流外套，因應冬令營推出一千件，提供給參加營隊小朋友為五百件，隊服及工作人員約五十件，四百多件透過紛絲專頁訊息開放，讓信眾添油香一千二百元即贈送一件方式，不到二十四小時已被換一空。

除了潮流外套有網友在臉書公開徵求外，福興宮推出太平媽金鼠年一元美金紅包、太平媽平安卡，無獨有偶同樣有網友在臉書社團公開徵求。

西螺福興宮董事長楊文忠表示，一元美金紅包初一開廟門發放8800包，依慣例部會再增加，媽祖平安卡也是，有需求信眾，只能等待來年，潮流外套是否要再增加，以供信眾需求，將召開董監事會研議。

▲一位女網友在臉書社團貼文[徵求、報價」，收購西螺福興宮潮流外套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲無獨有偶同樣有網友在臉書社團公開徵求2020太平媽金鼠年一元美金紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲西螺福興宮太平媽成立了文創商品、設計製作專屬團隊，每年夏、冬令營開辦，分別推出最新款的夏季短T恤，冬季連帽T恤外套，潮味十足受歡迎。（圖／西螺福興宮提供）



▲西螺福興宮太平媽成立了文創商品、設計製作專屬團隊，每年夏、冬令營開辦，分別推出最新款的夏季短T恤，冬季連帽T恤外套，潮味十足受歡迎。（圖／西螺福興宮提供）



▲西螺福興宮每年舉辦夏、冬令營的學童營隊，給學童們的衣服充滿潮流感，幾乎一開放就被粉絲搶換一空。（圖／西螺福興宮提供）





▲西螺福興宮太平媽成立了文創商品、設計製作專屬團隊，每年夏、冬令營開辦，分別推出最新款的夏季短T恤，冬季連帽T恤外套，潮味十足受歡迎。（圖／西螺福興宮提供）





►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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