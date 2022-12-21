萬燈閃耀太平老街　斗六市兔年燈海12／23正式啟燈

▲斗六市公所今日舉辦「Sunshine斗六兔YOU」太平老街燈籠點燈宣傳記者會，為兔年燈會系列活動拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所為迎接兔年的到來，今（21）日舉辦「Sunshine斗六兔YOU」太平老街燈籠點燈宣傳記者會，為兔年燈會系列活動拉開序幕。今年由斗六18所國中小學子們彩繪燈籠，打造斗六太平老街萬燈閃耀的藝術美景，透過與在地連結的特色主題，讓太平老街的萬盞燈籠更增添創意與特色，縈繞在老街上相當吸睛。

斗六市公所說明，今年彩繪燈籠主題分別為兔年、農特產、太平老街、天馬行空四個主題，萬盞燈籠懸掛老街上空，白天是畫作般的裝置藝術，夜晚成了閃耀的「星空燈海」；除了全長550公尺的太平老街燈區，今年中華路燈區更延伸至新興宮，燈海總長度總共達1公里約一萬三千顆燈籠。

▲今年由斗六18所國中小學子們彩繪燈籠，打造斗六太平老街萬燈閃耀的藝術美景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，太平老街建築採巴洛克式風格建造，距今已有一百年歷史，其藝文價值相當重要；於2023年農曆春節期間，斗六市公所佈置萬盞燈籠装置藝術，市公所希冀藉由太平路燈籠裝置藝術展覽活動，串連膨鼠森林公園兔年燈會活動，在農曆年間帶動斗六觀光人潮，一路熱到明年3月。

太平老街每一顆燈籠都是斗六學子們的藝術創作，透過手繪燈籠呈現各式各樣的畫風，更襯托出斗六活力、熱情與藝文之美，即日起開放民眾自由賞燈、拍照；12月23日晚上6時30分在斗六太平老街福德宮旁舉辦啟燈儀式活動，而燈籠展期持續到3月31日，讓老街充滿濃濃年味與藝文氣息。

▲斗六市公所今日舉辦「Sunshine斗六兔YOU」太平老街燈籠點燈宣傳記者會，為兔年燈會系列活動拉開序幕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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