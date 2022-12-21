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雲林區漁會烏魚子評鑑　阿芳老師：嚐出令人著迷的風味

記者蔡佩旻／雲林報導

近年受天候影響及海洋漁業資源匱乏，雲林沿海野生烏魚數量漸減，帶動養殖烏魚產業興起。雲林區漁會優質烏魚子評鑑已邁入第16年，各家養殖烏魚業者亦肯定賽事公平公正，參與評選之結果攸關產品身價及銷售，均拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參賽，期勝出能招來生意入門。

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑在經過多年的評比之後，雲林地區的烏魚子製作品質不斷進步。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑在經過多年的評比之後，雲林地區的烏魚子製作品質不斷進步。（圖／記者蔡佩旻攝）

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今年逢暖冬影響結卵率低，烏魚子產量不足價格攀高，漁會照例舉辦烏魚季產業文化活動，口湖鄉等沿海鄉鎮養殖業者反應熱烈，在醃製及曝曬過程都細心呵護，製作水準不斷提升。在比賽之前漁會不僅多方面與漁民接洽，並把烏魚子送驗合格才能參加，因此雲林在地的烏魚子無論品質衛生都有保障令消費者高度肯定。

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑在經過多年的評比之後，雲林地區的烏魚子製作品質不斷進步。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲美食專家蔡季芳表示，今年加工業者平均水準提升，烏魚子最迷人的地方，就是品嚐間感受個人喜歡的風味。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會今日由產學、美食專家、加工業者組成評審團進行評鑑，有27位漁會烏魚產銷班與烏魚子加工製作業者參加評比，評分標準包括5~7兩及7兩以上兩種重量等級，及外觀20%（形狀、厚度、色澤、透光度），風味35%（氣味、油耗味、滋味），質地與口感40%（產品硬度、產品質地、產品口感）與資料審查%5來計分。

美食專家蔡季芳表示，今年加工業者平均水準提升，很難評，雖然今年在氣候的狀況下，魚子的取子量較往年減少或較小，但今年的作品在業者加工程序上，高品質使得評分上真的斤斤計較。相信在消費者端透過評鑑，除了一般人可觀察到的外觀之外，厚實度、風味、口感質地與反覆細緻做工間把水份離開，留下鹽份油脂比例經過炙燒所產生的香味就是評分重點。

蔡季芳說，烏魚子最迷人的地方，就是品嚐間感受個人喜歡的風味，每位評委有自己的喜好加總平均後才會脫穎而出，其實消費者除了參考評鑑結果當指標，也可以自己當成自己的評委，多品嚐、吃出在地烏魚子美味的地方，找到自己喜歡的風格，然後每一年都能感受到烏魚自在不同的氣候、加工業者的手藝之下，都有不一樣的地方。

雲林區漁會總幹事林傳育表示，舉辦烏魚子評鑑主要在提升地方產業的發展，提高烏魚養殖與烏魚子加工技術，在經過多年的評比之後，雲林地區的烏魚子製作品質不斷進步，代表參加全國競賽幾乎無往不利，也讓雲林的烏魚子成為年節饕客指定選購的最佳產品之一。

▲雲林區漁會舉辦烏魚子評鑑在經過多年的評比之後，雲林地區的烏魚子製作品質不斷進步。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林區漁會優質烏魚子評鑑已邁入第16年，各家養殖烏魚業者亦肯定賽事公平公正，均拿出最佳的製作技術生產頂級烏魚子參賽。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林區漁會烏魚子評比結果：
7兩上得獎人
特等獎：李欣記
頭等獎：小村水產行-許文村
頭等獎：李雅婷
頭等獎：曾健一
頭等獎：朱祐頡

5~7兩得獎人
特等獎：盧宜霞
頭等獎：吳淑娟
頭等獎：朱婉蓁
頭等獎：曾王淑秋
頭等獎：朱祐頡


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