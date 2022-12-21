雲林區漁會漁村特色漁產行銷　烏魚美食餐桌驚見「午仔魚」入菜

記者李政遠／雲林報導

雲林區漁會為提升養殖烏魚技術、推展地方產業文化，將於12月24日上午10時在箔子寮漁港直銷中心廣場，舉辦漁村特色漁產品產業行銷推廣活動，及在直銷中心一樓辦理111年度烏魚展示展售品嚐促銷活動。活動當天除有優質烏魚子評鑑表揚及各項促銷活動等，更推出200桌烏魚大餐讓民眾訂購品嚐。

▲雲林區漁會推出烏魚大餐力挺「午仔魚」製作清蒸午仔魚。（圖／記者李政遠攝）

雲林區漁會說明，由於在漁民不斷提升養殖技術，加上以養生健康概念為主製作出低鹽、低鈉品質優良的烏魚子，其口味已能迎合大眾口味媲美野生烏魚子。提供國人在冬季進補美味佳餚的好食材，因此烏魚成了最具季節性的重要食材及饋贈親友的好產品。

▲雲林區漁會總幹事林傳育一一介紹菜色，物超所值。（圖／記者李政遠攝）

今年推出的烏魚大餐有香烤烏金鑽、烏金五柳枝、烏魚米糕、藥膳豬肚甲魚湯、芋香砂鍋魚、鐵板烏魚腱、麻油爆魚膘，還特別力挺「午仔魚」製作清蒸午仔魚等10道菜，外加水果盤與飲料，每桌只酌收材料費6000元，全部選用新鮮食材、物超所值，凡訂桌可參加摸彩，幾乎每年一開放預訂就秒殺。

▲雲林區漁會藉活動行銷在地高品質烏魚子。（圖／記者李政遠攝）

雲林區漁會總幹事林傳育表示，今年舉辦的烏魚季產業文化活動已邁入第16年，主要是藉以提升雲林沿海在地烏魚特產素質，並開創銷售管道，希望藉由活動的推動將在地高品質烏魚子與國人分享，達到消費者與漁民共創雙贏。

▲雲林區漁會推出烏魚大餐除了香烤烏金鑽、麻油爆魚膘，還特別力挺「午仔魚」製作清蒸午仔魚等共10道菜，幾乎每年一開放預訂就秒殺。（圖／記者李政遠攝）



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