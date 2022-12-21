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10歲飛毛腿弟馬拉松「衝過頭走失」　多跑10公里：難怪覺得跑不完

▲▼衝過頭！路跑多跑10公里 超強10歲男童：只覺得奇怪跑不完。（圖／虎尾警分局提供）

▲10歲童跑馬拉松衝過頭跑丟了，家人緊張報警，發現他多跑了10公里「難怪跑不完」。（圖／虎尾警分局提供）

記者蔡佩旻、趙蔡州／雲林報導

台中就讀國小3年級的10歲沈姓男童日前與家人一起報名，前往雲林虎尾參加馬拉松10公里組比賽，槍聲響起後他立刻往前方狂衝。家人起初以為男童會先跑到終點，沒想到全家人都抵達終點後，過了1小時仍沒看見男童的身影，經報警後才在距終點10公里外找到人，原來是男童太興奮衝過頭，多跑了近10公里。

虎尾分局大屯派出所所長張原銘日前在馬拉松會場擔任機動交整勤務，過程中在早上10時許遇到一名沈姓民眾攔車，指稱自己就讀國小3年級的孩子參加馬拉松活動時走失了，張員經詢問孩子的衣著及特徵後，隨即騎上警用機車依馬拉松路線沿途尋找。

由於參加活動的人潮相當多，張警便慢速騎車，仔細查看來往人群，並於30分鐘後，發現一名符合特徵的10歲沈姓男童，立刻將其帶回讓一家人團圓。

▲▼衝過頭！路跑多跑10公里 超強10歲男童：只覺得奇怪跑不完。（圖／虎尾警分局提供）

▲10歲童跑馬拉松衝過頭，多跑10公里變成走失。（圖／虎尾警分局提供）

原來沈小弟弟跟著家人從台中一起到虎尾參加馬拉松10公里組，但起跑後他立刻往前方狂衝，抵達終點後仍沒有停下腳步，最後跑到距離終點10公里外才停下，而家人原本以為他會先跑到終點，不料當全家人都抵達終點後，過了1小時仍沒看見他的身影，家人才趕緊找上正在現場值勤的張警報案。

沈小弟弟聽到自己跑過頭了，笑說他不知道已經抵達終點，難怪覺得這次10公里怎麼這麼奇怪，跑都跑不完，離開前也向帶他回來的張警道謝，表示長大以後也要當警察，幫助需要幫助的人。張警也提醒沈小弟弟，以後跟家人外出活動時，要隨時注意大人的動態，千萬不要一頭熱，就跑離家人的視線。

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