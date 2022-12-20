　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

▲台電雲林區營業教保中心幼兒快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業教保中心幼兒快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院人事行政總處於今（20）日舉行「人事專業獎章暨重要人事業務頒獎典禮」，頒發「111年公部門籌設職場托育設施評比」獎項，台電雲林區營業處教保中心獲得榮譽獎，由處長許一女代表出席接受教育部國教署王慧秋組長頒發獎牌。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮致詞時感謝所有配合籌設職場托育設施的公部門機關(構)，大力支持國家因應少子女化趨勢，訂定之「0到6歲國家一起養」政策，共同打造友善育兒的幸福職場，讓年輕人敢婚、願生、樂養。

▲台電雲林區營業教保中心幼兒快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業處許一女處長接受教育部國教署王慧秋組長頒發榮譽獎獎牌 (左：教育部國教署王慧秋組長、右：許一女處長)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電雲林區營業處指出，回顧雲林區處教保中心籌設時間極為緊迫，歷程備極艱辛，能夠獲獎實屬不易，因教保中心設立位置原為員工辦公室，配合政府托育政策變更設置用途，必須增設幼兒專用廁所、無障礙廁所及配膳室等，並通過中央及地方政府各項營建、消防、地政相關單位審查，另外必須積極尋覓並公告招募委託經營之法人或社團，各項工作期程可謂刻不容緩，不容有任何差池。

雲林區處處長許一女說明，為配合政府「0至6歲國家一起養」托育政策，營造職場友善育兒環境，以照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，區處特於業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，提供優質、平價、友善、方便的托育照顧服務，可以協助員工安心上班，兼顧工作與家庭。

許一女處長表示，獲得頒獎表揚雖然備感光榮，但相對也深覺責任重大，區處將持續提供良好的幼兒教學場地及教保服務工作平台，與具有豐富辦學經驗負責營運的環球學校財團法人密切合作，期望經由雙方的共同努力，營造安心、優質的托育學習園地，可以使幼兒快樂的學習成長，也讓員工及家長無後顧之憂，共創台電、法人及家長三贏的局面。

▲台電雲林區營業教保中心幼兒快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區營業教保中心幼兒戶外活動快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

►美人庄、美人桃唱出微甜人聲　莿桐鄉農會邀國寶大師代言楊桃糖

►雲林假日夜晚「新聚處」　劍湖山飯店南洋渡假風聽歌正chill

►西螺福興宮點燈祈福　信眾感應媽祖庇佑捐300萬元還願

►參與聖誕嘉年華實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝　會冷很多天
超驚險！梅西搭巴士遊行　險被電纜線爆頭
快訊／5壽險慘了！金管會怒罰逾400萬　南山罰最重
快訊／外媒揭「梅西進球違規」證據　官方回應了
25歲高爾宣要買第3間房！　認定芮德「是老婆」：卡丟給她隨便
狄鶯救子被騙30萬？　孫鵬曝交涉內容：這小事啦
明年「八大慘業」！165家上市公司3指標營收衰退
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

竹市心衛中心開設3個月　服務逾2000人次

屏東南國音樂節聖誕系列活動　陪大家歡慶佳節

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

黃偉哲會見日本友誼市水上町長　放眼後疫情時代台日交流

兒童發展中心聖誕踩街報佳音　斗六公所喜相迎

屏東海洋文學「紙上的海 書寫海洋展」　12／20深邃開展

花蓮油茶籽評鑑出爐！3農友獲選特優　縣府派專人貼紅榜慶賀

竹市心衛中心開設3個月　服務逾2000人次

屏東南國音樂節聖誕系列活動　陪大家歡慶佳節

友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

雲林天主教若瑟醫院年度聖誕義賣　盈餘助弱勢渡寒冬

屏檢對16當選人提當選無效之訴　縣議員、鄉長、鄉代、村長都有

母親發病前「不斷咳嗽」症狀！小薰自責錯過送醫：可能她現在還在

防疫險之亂「評議中心」電話被打爆！　申訴案近5萬件創新高

大船入港！野生烏魚捕獲傳捷報　船長船員眉開眼笑　

酒駕男欠22萬罰鍰！台中「千萬土地+透天」被查封　妻淚求月還6千

不能「莓」有你、芋泥波波奶必喝！台中古早茶館　經典台菜通通有

毛毛你在哪／當天穿藍衣！湖內黑白米克斯走失　媽急：天冷快回家

正妹畢業驚喜！穿「天使之翼」180萬紙鈔打造　男友銀彈太強

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款萌炸了

整合高齡化社會資源　台東縣樂齡社福大樓今動土

地方熱門新聞

3歲女童寒流侵襲中走失警積極尋童

民進黨台南市議長提名人邱莉莉提新議會改革方案

來新北玩中和公園　都市森林中體驗遊戲場

林男酒駕罰鍰19萬7千元拒繳查扣小貨車

冬至吃湯圓　西螺老店推出麻油燒酒雞、燒松阪豬新口味

郭信良獲七大社團支持連任

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

四處竊取娃娃機錢箱警民合作逮獲竊嫌

埔心牧場轉型影城　打造成為桃園旅遊新亮點

酒駕累犯中風長期臥床　法拍土地繳30萬罰款

日本群馬縣水上町長阿部賢一拜訪南消

平鎮工廠消防演習超逼真　民眾安心過好年

南警逮獲海洛因藥頭、藥腳

桃園紙箱男童身世曝光！社會局找到人了

更多熱門

相關新聞

大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

台南市勞工局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，6月18日上午9時起在善化區文康育樂中心公開招募面試，工讀期間為7月1日至8月31日，每月薪資新台幣25250元，除提供在學學生暑期打工賺學費機會，還能藉工讀體驗提升工作職能，累積公部門職場經驗，歡迎設籍台南符合資格各地就讀學生踴躍報名參加。

縣長張麗善前往台電雲林區處慰勞基層維護人員

縣長張麗善前往台電雲林區處慰勞基層維護人員

雲林警連破電纜竊案　台電頒12萬獎金

雲林警連破電纜竊案　台電頒12萬獎金

公部門3小編致敬馬斯克！內政部嗆爆單身狗

公部門3小編致敬馬斯克！內政部嗆爆單身狗

公部門奧斯卡　政府服務獎台東一次入圍2項

公部門奧斯卡　政府服務獎台東一次入圍2項

關鍵字：

公部門職場托育台電雲林區營業處

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

麥當勞「9大品項買1送1」連5天搶

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面