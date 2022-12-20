友善育兒幸福職場　台電雲林區處教保中心獲頒榮譽獎牌

▲台電雲林區營業教保中心幼兒快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院人事行政總處於今（20）日舉行「人事專業獎章暨重要人事業務頒獎典禮」，頒發「111年公部門籌設職場托育設施評比」獎項，台電雲林區營業處教保中心獲得榮譽獎，由處長許一女代表出席接受教育部國教署王慧秋組長頒發獎牌。

行政院人事行政總處人事長蘇俊榮致詞時感謝所有配合籌設職場托育設施的公部門機關(構)，大力支持國家因應少子女化趨勢，訂定之「0到6歲國家一起養」政策，共同打造友善育兒的幸福職場，讓年輕人敢婚、願生、樂養。

▲台電雲林區營業處許一女處長接受教育部國教署王慧秋組長頒發榮譽獎獎牌 (左：教育部國教署王慧秋組長、右：許一女處長)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電雲林區營業處指出，回顧雲林區處教保中心籌設時間極為緊迫，歷程備極艱辛，能夠獲獎實屬不易，因教保中心設立位置原為員工辦公室，配合政府托育政策變更設置用途，必須增設幼兒專用廁所、無障礙廁所及配膳室等，並通過中央及地方政府各項營建、消防、地政相關單位審查，另外必須積極尋覓並公告招募委託經營之法人或社團，各項工作期程可謂刻不容緩，不容有任何差池。

雲林區處處長許一女說明，為配合政府「0至6歲國家一起養」托育政策，營造職場友善育兒環境，以照顧新世代員工願婚、敢生、樂養需求，區處特於業務大樓4樓設置「職場互助教保服務中心」，提供優質、平價、友善、方便的托育照顧服務，可以協助員工安心上班，兼顧工作與家庭。

許一女處長表示，獲得頒獎表揚雖然備感光榮，但相對也深覺責任重大，區處將持續提供良好的幼兒教學場地及教保服務工作平台，與具有豐富辦學經驗負責營運的環球學校財團法人密切合作，期望經由雙方的共同努力，營造安心、優質的托育學習園地，可以使幼兒快樂的學習成長，也讓員工及家長無後顧之憂，共創台電、法人及家長三贏的局面。

▲台電雲林區營業教保中心幼兒戶外活動快樂學習成長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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