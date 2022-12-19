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參與聖誕嘉年華實踐愛的力量　環球科大時尚造型設計系偏鄉送愛

▲環球科大團隊希望藉由此活動引發拋磚引玉，使更多公益團體共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「聖誕嘉年華快樂服務日」，環球科大向來鼓勵學生在學時多參與社會公益，藉由「做中學，學中做」服務學習實務演練，習得有助於日後就業的一技之長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學時尚造型設計系參與南投仁愛鄉卡度部落「聖誕嘉年華活動」，為部落百位學童及200戶弱勢居民義剪。環球科大時尚系徐淑敏主任表示，聖誕化妝、義剪，能使被服務的弱勢人士改頭換面，變得更美麗而有自信，盼望藉此激發更多同學積極參與偏鄉服務，延續公益力量。

「聖誕嘉年華快樂服務日」中華國際新娘藝術整體造型技能發展協會理事長陳韻如，結合中部地區慈善團隊化妝及義剪活動，募資服務更多弱勢與偏鄉民眾，以結合物資、聖誕禮物送愛到偏鄉。徐淑敏主任帶領環球科大團隊，偕同張瓏璇指導老師及系學會學生，希望藉由此活動引發拋磚引玉，使更多公益團體共襄盛舉，同時激發學生關注社會議題，促進環球科大與公益活動產生更多連結。

環球科大校長沈健華表示，環球科大向來鼓勵學生在學時多參與社會公益，藉由「做中學，學中做」服務學習實務演練，習得有助於日後就業的一技之長。所以，時尚系這項用專業技術與熱情，「拋磚引玉做公益」的善舉，值得鼓勵與讚賞。

▲環球科大團隊希望藉由此活動引發拋磚引玉，使更多公益團體共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲環球科大團隊希望藉由此活動引發拋磚引玉，使更多公益團體共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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