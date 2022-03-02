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雲林警連破電纜竊案　台電頒12萬獎金：民眾檢舉也能拿3萬

▲雲林縣斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，台電雲林區營業處長顏錦義，頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，台電雲林區營業處長顏錦義，頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣竊剪電線案件發生率逐年下降，去年（2021年）斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，該案亦遭地方法院判刑結案。台電雲林區營業處長顏錦義，特別前往雲林縣警察局致意，並頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金，以此感謝雲林縣警方大力協助。

斗南警方說明，2021年8月張姓嫌犯於雲林縣斗南鎮新崙里竊剪台電公司電纜線205公尺，得手後因遭巡邏警方發現追趕，才將電纜線隨意棄置，經斗南分局警員多日循線查緝，終將竊嫌逮捕。經檢方偵辦後依法提起公訴，法院審理後判處一年三個月有期徒刑。

▲雲林縣斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，台電雲林區營業處長顏錦義，頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處顏錦義處長（右）頒贈雲林縣警察局斗南分局長莊思神（左）破案獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局指出，2021年2月三塊厝段發生水井電纜線失竊，當時西螺警分局長張明盛指示組成專案小組查緝該電纜線竊案，經多日擴大調閱失竊現場周邊監視器影像並清查資源回收場後，緝獲李姓犯嫌並查獲贓物電纜線一批約28.9公斤，經檢方偵辦後依法提起公訴。

台電雲林區營業處長顏錦義表示，雲林縣是養殖業及農業大縣，尤其沿海地區電纜線一旦遭盜剪，養殖漁類所賴以維生的水車停止供氧及無法抽地下水增溫防寒害，將造成養殖戶重大損失，農業用水無電抽水灌溉則造成農民耕作不便及損失，且偷竊電纜線發生感電風險高，除危及竊剪者生命安全外，也會造成停電，故切勿以身犯險及試法。

▲雲林縣斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，台電雲林區營業處長顏錦義，頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處顏錦義處長（右）頒贈雲林縣警察局西螺分局長吳俊德（左）破案獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

處長顏錦義並呼籲資源回收業者，如發現來路不明電纜，或導線外皮上印有台電「TPC」標誌的電纜線，應拒絕回收並檢舉不法，為鼓勵民眾檢舉竊剪電纜線等不法行為，倘民眾向警察機構檢舉，並經移送法辦者，亦可獲得台電3萬元檢舉獎金。

▲雲林縣斗南警分局、西螺警分局主動破獲2起電纜線竊盜案，查獲三百多公尺失竊電纜線，台電雲林區營業處長顏錦義，頒贈雲林縣警察局斗南分局及西螺分局各6萬元獎勵金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台電雲林區處赴雲林縣警察局致意。由左至右分別為，雲林縣警局刑事大隊長曾順光、西螺分局長吳俊德、斗南分局長莊思神、局長李謀旺、台電雲林區營業處處長顏錦義、電務副處長黃建宏、維護經理張楙鍬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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