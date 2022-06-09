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暑假打工趣　大專青年台南公部門暑期工讀釋出90個職缺

▲台南市勞工局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，歡迎設籍台南市符合資格在各地就讀學生踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，歡迎設籍台南市符合資格在各地就讀學生踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，6月18日上午9時起在善化區文康育樂中心公開招募面試，工讀期間為7月1日至8月31日，每月薪資新台幣25250元，除提供在學學生暑期打工賺學費機會，還能藉工讀體驗提升工作職能，累積公部門職場經驗，歡迎設籍台南符合資格各地就讀學生踴躍報名參加。

勞工局長王鑫基表示，許多青年常面臨畢業踏入職場時，因欠缺工作經驗導，致就業不易或工作不穩定，為了累積大專青年學生職場工作經驗，這次暑期工讀整合市府各局處釋出90個暑期工讀職缺，計有工務局、文化局、民政局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、原住民族事務委員會、安平區公所、山上區公所、仁德區公所、南區區公所、北區區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所等共計18個機關單位提報27支專案計畫。

▲台南市勞工局辦理「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，歡迎設籍台南市符合資格在各地就讀學生踴躍報名參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長，說有別於其他暑期工讀，台南是由各局處提出特色用人計畫如觀光行銷、勞工法令權益推展、地方文化特色推廣、策畫展覽、圖書推廣、公民參與等主題，讓在學青年運用所學專長及創意執行各計畫，而非將學生當成補充性人力，讓青年學子「做中學 學中做」，培養工作態度、人際互動、團隊合作、簡報表達及活動行銷等職能，提升「職場軟實力」讓自己更有競爭力，同時也透過團隊呈現為市府施政帶來新火花。

2022年台南市「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」報名資格，為設籍台南市且自2013年(含)起未獲本計畫進用，並就讀於國內各大學（專）院校以上在學之一年級以上學生（含四年制技術學院）、二年制技術學院或二年制專科學校（一年級升二年級）、五專須為四年級學生（四年級升五年級）及研究所一年級、二年級之在學學生，且不含大學（專）延畢生、應屆考上大專校院或研究所、應屆畢業生、假日進修部學生、夜校生及空中大學學生。

勞工局職訓就服中心梁偉玲主任說，公部門暑期工讀計畫除提供青年學生進行工讀體驗外，在工讀期間亦會舉辦訓練課程，讓學生了解職場工作安全、簡報製作行銷議題，並安排職涯測驗與分析，協助青年學生提前掌握職涯方向，強化未來尋職的適性發展。

這次公部門暑期工讀招募訂於6月18日(週六)當天上午9時起採現場報名甄試，於11時30分結束；為讓更多青年學生能進入公部門職場體驗，報名者須留意2013年(含)起已獲本計畫進用的青年學子，今年不得再次報名參加；報名時只能擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名者將會取消資格，建議應試者可提前下載簡章、提早選定職缺。報名簡章已公告於下列網站提供查詢：
台南市政府勞工局職訓就服中心網站首頁「最新消息」：http://job.tainan.gov.tw/台南市政府勞工局網站左方「最新消息」：http://web.tainan.gov.tw/labor/台南市政府全球資訊網「機關新聞」https://www.tainan.gov.tw/Default.aspx服務電話：台南市政府勞工局職訓就服中心民治市政中心：（06）6330820；台南市政府勞工局職訓就服中心永華市政中心：（06）2991111#7746。

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