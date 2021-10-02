公部門奧斯卡！政府服務獎台東一次入圍2項　行政績效獲肯定

▲▼台東縣衛生局建構全國第一個5G遠距診療，實現「醫療零偏鄉」的願景。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

有公部門奧斯卡獎美名的行政院『政府服務獎』，每年超過150個以上的機關報名參獎，今年入圍名單於1日公布，台東縣稅務局及台東縣衛生局在『數位創新加值』、『社會關懷服務』獎項雙雙入圍，充份印證台東縣府團隊以快思維的應變、高效率的行政服務效能，獲得中央及各評審委員青睞。

縣長饒慶鈴表示，行政院『政府服務獎』是全國各機關竭盡心力、絞盡腦汁提升為民服務品質追求的最高榮譽，每年全國有超過150個單位角逐獎項，政府服務獎的評核標準非常嚴苛，也是縣府檢核服務流程的最好指標，今年台東縣稅務局-智慧行動Easy稅)、台東縣衛生局-台東南迴原鄉衛生所躍升醫學中心級服務品質計畫分別入圍『數位創新加值』、『社會關懷服務』獎項，感謝評審委員對台東縣政府提升服務品質的努力肯定。

台東縣人口結構屬高齡社會，地理環境非常特殊，因應地廣人稀的特性，饒慶鈴自上任後即以「開放、整合、創新」的施政方程式，要求各單位推動政務及服務民眾，需以在地民眾需求，創新服務流程及快思惟、快效率為核心理念。

▲▼台東稅務局秉持「最少的奔波是服務最好的基礎」，首創全國「稅籍e起查」、解決縣民的不便與困境，簡化行政流程。

今年台東縣衛生局以提升南迴原鄉醫療服務為主題，不僅建構出全國第一個5G遠距診療服務，實現「醫療零偏鄉」的願景外，更打造出全國最美衛生所提供高品質醫療硬體服務水準，透過公私協力合作，導入醫學中心的醫療資源直接來到偏鄉，提供專科門診服務（包含肝膽胰內科、心臟內科、胃腸內科、腎臟內科、骨科及精神科等專科門診服務），讓城鄉醫療平衡，偏鄉醫療品質再提升。

另外，台東稅務局考量台東高齡社會需求，秉持著「最少的奔波是服務最好的基礎」，透過與民間團體合作，開發巡迴收稅、行動補單、行動繳/退稅、首創全國「稅籍e起查」、建置「稅務行動化智能服務平台」等，跳脫傳統服務模式，主動回應並解決縣民的不便與困境，簡化行政流程。

其中「稅籍e起查」於去年7月全國地方稅務機關稽徵業務第30 次聯繫會議，財政部賦稅署指定向全國地方稅機關首長分享創新服務具體成效；「稅務行動化智能服務平台」獲2021 智慧城市創新應用獎，參觀民眾直呼是花最少錢、最貼心的創新便民措施。

