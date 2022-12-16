台南打造耐震優質永續校園！　黃偉哲視察下營東興國小校舍重建工程

▲台南市長黃偉哲16日一早在教育局副局長王崑源的陪同下，至下營區東興國小視察第三棟校舍拆除重建工程辦理情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市持續辦理老舊校舍拆除重建，以維護學生學習校舍之安全，市長黃偉哲16日一早在教育局副局長王崑源的陪同下，至下營區東興國小視察第三棟校舍拆除重建工程辦理情形，並慰勞教育局、學校行政團隊及廠商辛勞，期許工程完工後，師生能擁有更優質且舒適的校舍。





市長黃偉哲表示，台灣位於地震帶，加上下營東興國小校舍已老舊，且耐震係數亦需增強，更加突顯其耐震能力之重要性，因此，南市府積極向中央爭取經費，並執行「國中小校舍耐震補強」計畫，在過去4年校舍耐震補強工程方面，總計執行16億2000萬餘元；另外，在校舍重建經費方面，亦高達34億2000萬餘元，藉由校舍補強與整建，強化校園安全，並確保在地就學品質，目前工程進度正在積極趕工中，期望新校舍能夠儘早興建完工，以提供師生優質舒適之校舍。另外，關於友善校園通學步道，希望能夠提供一條平順的道路，守護校園師生的安全，期望該項措施能夠儘早通過驗收，讓校園師生使用。





教育局副局長王崑源表示，透過校舍改建提供教育空間重新活化再利用的機會，且校園整體規劃融入綠建築、無障礙等設計，提供師生優質安全的學習環境，結合在地特色建構具文化意象的特色校園，為校園帶來新氣象，營造健康安全的校園環境。





東興國小校長陳志強表示，新校舍除保有校史舊記憶，新設計之城堡塔樓更改變整體校園的天際線，也賦予學校童趣，在立面設計上，以城堡意象來訴說東興童話樂園的故事。特別值得一提的是，建築師設計時，亦利用錯落的建築配置，形成引風的渠道，一方面可以阻擋北風，亦可以引進舒適的西南風，讓誘導式的綠建築手法在新校園中實踐，學校未來亦將持續督請廠商維持施工品質與工地安全。





本案工程校舍興建2層樓，計有12間教室量體、4間廁所，總經費計新台幣6286萬元。由「楊煦照建築師事務所」設計監造，「勝榮營造有限公司」負責承造，預計於2023年上旬完工。完工後，師生可擁有嶄新的校舍，學校也可提供師生更好的教學品質與安全保障。未來新校舍將取得候選銀級綠建築證書，透過綠色建築與教育理念的創意融合，讓東興國小新校舍成為多元藝術、健康友善、低碳節能與防災安全的友善永續教育校園，展現新風貌，提供師生優質的學習環境。