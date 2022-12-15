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議長參選人傳警所咆哮　台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

▲台南市議會國民黨團攜手無黨聯盟議員，15日下午特別到中西區中正派出所獻花為基層員警加油打氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團攜手無黨聯盟議員，15日下午特別到中西區中正派出所獻花為基層員警加油打氣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團攜手無黨聯盟議員，15日下午特別到中西區中正派出所獻花，為基層員警加油打氣！國民黨團指出，傳上週晚間一位議長參選人，要報案卻不願配合員警做筆錄，當場咆哮員警，議員們特地來獻花，幫基層員警加油打氣！

台南市議會國民黨團表示，員警依法行政，議員都還沒當上議長，就無限擴張權力妨礙公務，將情緒發洩在員警身上，黨團已在大會請台南市警局保存當天錄影畫面證據，主席郭信良議長也裁示移送檢方偵辦，今天更獻花力挺基層員警，無畏民代壓力公正執法。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝議員及蔡淑惠、無黨聯盟議員周奕齊及準議員蔡宗豪代表共同獻花。

蔡育輝指出，黨團發言人蔡淑惠接獲民眾陳情，12月7日晚間9時到11時，1位議長參選人到中西區中正派出所報案，指稱被網友霸凌是黑金要求警方處理，基層員警請報案人除了口頭報案，還要作筆錄，報案人不願意做筆錄，當場在中正派出所對員警咆哮。

蔡育輝說，一般民眾如果在派出所，對員警大小聲，就會當場被依妨礙公務現行犯移送法辦，這位報案人都還沒當上議長，就為了不願做筆錄情緒失控，外界已有人批評這是藉勢藉端，國民黨團為了還給基層員警公道，在議會大會上已請台南市警察局長方仰寧，務必要保留案發當時的錄影證據，並請調查是否妨礙公務，主席郭信良議長也裁示移送台南地檢署偵辦。

國民黨團和無黨聯盟聯手送花，就是要幫基層員警加油打氣，請辛苦的員警們，繼續為府城治安努力。

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