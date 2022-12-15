黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，除了入內查看工程現況，也向施工單位詢問了許多細節，他交代盡速完成場館專業設施，及預先規劃營運各項整備前置作業，希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。

為提供永康地區市民更高水準的藝文會館，政府投入2億多的經費整建永康社教中心，完工之後將可提供600席左右之中型專業劇場，以及附屬多功能排練場，同時藉著整建也重新規劃大廳展示及服務空間，並整合行政辦公空間，目前工程進度已達77％。

市長黃偉哲表示，永康區的民眾對於藝文場館有很大的需求，永康社教中心為在地藝文展演重要場館，鑒於過去社教中心舞台深度不足、座位視角不佳及音響效果有限等問題進行全面性的改造，整建後的永康社教中心是一個多功能的展演中心，將有嶄新的大廳及藝廊，友善的表演團隊使用空間及更震撼的影音燈光效果的演藝廳，可以期待將成為永康區的文化展演新亮點，以及市民的遊憩新選擇。





文化局長葉澤山亦表示，本次整建工程總經費2億多元，中央補助2千萬元，為營造觀眾美好的觀賞體驗，適度的減少觀眾席數量，座席前後排錯位，調整座席觀賞視角，也優化觀眾入場空間，設置音除室及等待空間，同時因應多元文化需求新增淨下室、祈禱室，落實文化平權及提供友善廁所設備，並依據建築音場模擬結果，設計全新的演藝廳音響環境。





本項整建工程預計於2023年5月完工，黃偉哲期許透過整建改善軟、硬體設備，提供團隊更友善的後台空間及民眾的體驗空間，期待市民朋友一起來永康社教中心體驗更優質的藝文饗宴。