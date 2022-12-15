　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，除了入內查看工程現況，也向施工單位詢問了許多細節，他交代盡速完成場館專業設施，及預先規劃營運各項整備前置作業，希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為提供永康地區市民更高水準的藝文會館，政府投入2億多的經費整建永康社教中心，完工之後將可提供600席左右之中型專業劇場，以及附屬多功能排練場，同時藉著整建也重新規劃大廳展示及服務空間，並整合行政辦公空間，目前工程進度已達77％。

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，永康區的民眾對於藝文場館有很大的需求，永康社教中心為在地藝文展演重要場館，鑒於過去社教中心舞台深度不足、座位視角不佳及音響效果有限等問題進行全面性的改造，整建後的永康社教中心是一個多功能的展演中心，將有嶄新的大廳及藝廊，友善的表演團隊使用空間及更震撼的影音燈光效果的演藝廳，可以期待將成為永康區的文化展演新亮點，以及市民的遊憩新選擇。

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局長葉澤山亦表示，本次整建工程總經費2億多元，中央補助2千萬元，為營造觀眾美好的觀賞體驗，適度的減少觀眾席數量，座席前後排錯位，調整座席觀賞視角，也優化觀眾入場空間，設置音除室及等待空間，同時因應多元文化需求新增淨下室、祈禱室，落實文化平權及提供友善廁所設備，並依據建築音場模擬結果，設計全新的演藝廳音響環境。

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本項整建工程預計於2023年5月完工，黃偉哲期許透過整建改善軟、硬體設備，提供團隊更友善的後台空間及民眾的體驗空間，期待市民朋友一起來永康社教中心體驗更優質的藝文饗宴。

▲台南市長黃偉哲前往永康社教中心視察工程，並希望2023年完工後，能提供市民更優質的藝文展演和遊憩使用空間。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
獨／高雄6旅店遇惡砸住客！業者嘆損失慘重　轟警求低調助考績
車輛汰舊換新補助再擴大「最高3萬元」　上路時間曝
跟進麥當勞喊漲？　各大連鎖速食業者回應了
世足冠軍爭霸「最新賠率衝400」　女強人砸12萬挺克國
高虹安遭爆「博士論文被母校下架」！　他酸：雙喜臨門
嘉義藥師送藥亡！託夢「想睡一下」　兒哽咽：我接手
男遇地震逃命「摔出5鍋貼」　畫面曝光上萬人笑噴
揭脫離王室內幕！　哈利控「太可怕了」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2男一前一後進入超商　1人趁機下手偷走高級洋酒

不只480秒璀璨煙火　「慶建縣300年」彰化歲末晚會五堅情駕到

工業縫紉機業龍頭高林「聯手雲科大成立研究中心」　今揭牌

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開　黃金觀景期可到跨年

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市快樂打棒球

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳送白米發財金助弱勢

桃園年度總預算三讀通過　鄭文燦：市政無縫接軌...進步不停歇

玩樂高+積木！　屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

2男一前一後進入超商　1人趁機下手偷走高級洋酒

不只480秒璀璨煙火　「慶建縣300年」彰化歲末晚會五堅情駕到

工業縫紉機業龍頭高林「聯手雲科大成立研究中心」　今揭牌

黃偉哲視察永康社教中心整建工程　期待帶給市民更優質的展演體驗

阿里山小笠原祝山觀景台楓紅盛開　黃金觀景期可到跨年

諸羅山盃少棒邀請賽12／23登場　249隊齊聚嘉義市快樂打棒球

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人　交通懶人包來了

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳送白米發財金助弱勢

桃園年度總預算三讀通過　鄭文燦：市政無縫接軌...進步不停歇

玩樂高+積木！　屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

HUSH山上拍MV險迷路　邀20男女演員「大尺度」演出

《我與機器子》先偷跑12月就上映…肌肉女僕「萌萌滅」網友嚇歪　

獨／高雄6旅店遇惡砸住客！業者嘆損失慘重　轟警求低調助考績

小奶必按「8個豐胸穴位」UPUP！醫大推：2時間點效果最好

他怒控「惡鄰」給爸爸吃辣椒　真相大打臉！全場轟爆超扯1行為

跟進麥當勞喊漲？各大連鎖速食業者回應了　「這2家」不漲價

味全龍目光鎖定高國輝　先遵守遊戲規則

新北歡樂耶誕城「垃圾」壓力測試　創意回收讓分類變簡單

東森廣場好吃好逛盛大開幕　消費不限金額換美食、動物醫院免費送大禮包

表特版白皙正妹「想做大膽的事」！鄉民一看照片推爆：世界和平

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

地方熱門新聞

台南議長參選人疑警所飆罵員警

男竊嫌帶「女友」把風3次上門...就是要iphone　通訊行損失大了

台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

桃園112年度總預算案　三讀通過

藝人陳昭瑋　推廣家鄉海味年菜

台中耶誕嘉年華絕美水舞打卡必拍

台南特警凌晨街頭查獲毒品

觀音信仰及其合祀神祇國際學術研討會

大聯盟專業團隊肯定棒球場改善優化　對WBC熱身賽舉行表示樂觀

全新改裝壽山動物園明起試營運！平日限2千人

搶救失聯3日老翁　里港警消破門救回一命

汽燃費逾期繳納罰很大　補繳期限至明年1/3

桃園市議會國民黨團　通過調高三節禮金

左營萬年季推手柯天爽辭世　地方仕紳緬懷助弱勢

更多熱門

相關新聞

ET專訪／黃偉哲4大面向強化台南　市長教你怎麼玩台南看這裡

ET專訪／黃偉哲4大面向強化台南　市長教你怎麼玩台南看這裡

九合一大選落幕，台南市長黃偉哲成功取得連任，對於下一個四年，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，將以觀光、產業經濟、交通與財政紀律等4大面向來強化，要把台南打造成高科技的台南，也是文化的台南；另外，由於跨年、農歷年假將至，他也分享旅遊景點，歡迎台灣以及世界的觀光客造訪，希望城市可以被世界看見。

永康警破獲一條龍大麻栽種製造工廠

永康警破獲一條龍大麻栽種製造工廠

黃偉哲上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」

黃偉哲上東森購物推薦台南頂級老欉「東坡丁」

替代役深入社造長照！　役政署：有意義的服役

替代役深入社造長照！　役政署：有意義的服役

黃偉哲陪李俊俋車掃　認同老人假牙補助政策

黃偉哲陪李俊俋車掃　認同老人假牙補助政策

關鍵字：

黃偉哲視察永康社教中心工程市民體驗

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

麥當勞早餐「1系列」熱銷9年確定停賣

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

世界盃現場「竟播天團中文歌」網一聽超驚喜

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面