ET專訪／黃偉哲4大面向強化台南　市長教你怎麼玩台南看這裡

▲黃偉哲接受《ETtoday新聞雲》專訪，談未來施政規劃。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

九合一大選落幕，台南市長黃偉哲成功取得連任，對於下一個四年，他在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，將以觀光、產業經濟、交通與財政紀律等4大面向來強化，要把台南打造成高科技的台南，也是文化的台南；另外，由於跨年、農歷年假將至，他也分享旅遊景點，歡迎台灣以及世界的觀光客造訪，希望城市可以被世界看見。

黃偉哲在接受《ETtoday新聞雲》專訪時，談到台南下一個四年的願景，他聚焦在觀光、產業經濟、交通發展，以及財政紀律4大面向，目標將台南打造成「高科技的台南」，同時也必須是「文化的台南」。

首先，在產業經濟方面，黃偉哲表示，台南過去給人印象就是美食、巷弄、老師傅、宗教拜拜、廟會或陣頭的文化，但其實這幾年來，在縣市合併之後，台南的科技場域也逐漸被世界所看見，台積電跟許多半導體園區、產業，幾乎過半都在台南，「所以自然不得不被看見，台灣在世界半導體產業裡嶄露頭角，且舉足輕重，台灣的台南是不可以被忽略的」。

在此同時，在打造高科技的台南之外，黃偉哲表示，台南的傳統產業同樣有很多隱形冠軍，好比汽車零組件、車燈、眼鏡、精密機械等，都是值得大家引以為榮的。

▼黃偉哲接受《ETtoday新聞雲》專訪，談未來施政規劃。（圖／記者李毓康攝）



除了打造「高科技台南」，在文化層面上，黃偉哲說，台南在文創文化非常強，2024年台南要進入400年，這讓台灣底蘊更加深厚，未來在美食巷弄、宗教、公廟與陣頭外，還會讓大家看到更多精緻美食、美麗巷弄、優質宗教，都會保留下來，也會持續發展。

同時，黃偉哲說，台南也是「博物館之都」，山上花園水道博物館、左鎮化石園區都是在他任內開館的。他謙虛地說，市政是一棒接一棒，在前縣長許添財、蘇煥智到前市長賴清德，以及李孟諺代理市長，都是一步接一步，一棒接一棒。

黃偉哲表示，賴清德完成美術館二館，就是他起頭，而李孟諺發包，最後由他來完成；而他自己任內完成的河樂公園，也是被富比世評比為世界10大令人期待的公園；他進一步說，永康總圖書館，是李孟諺起頭，由他來完成，這讓許多民眾都很驚艷。

▲台南市文化局推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花兩百元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區免費入園超值優惠。（圖／記者林悅翻攝）



接著，在「交通發展」層面，黃偉哲說，鐵路地下化在台北早就已經不是議題，從30幾年前拆掉中華商場開始，隨著鐵路地下化，台北車站改建成新式車站，縫合了台北平交道，讓一個城市沒有平交道的切割；而台南是在30年後開始做，期間歷經了10年的抗爭，他自己任內在做最後的一哩路，台南鐵路地下化施工已經完成72%，終於在最後一哩路縫合都市。

另外，在捷運、輕軌部分，黃偉哲表示，捷運是在賴清德任內開始規劃，經行政院核定之後開始籌編經費，準備通過環評之後就開始動工，這些現代城市的進步基本配備跟基礎建設都已經開始在做了。

▲台南市文化局先前推出山線博物館漫遊卷，民眾只要花兩百元，就可享山上花園水道博物館、隆田文化資產教育園區及左鎮化石園區免費入園超值優惠。（圖／記者林悅翻攝）



至於停車位問題上，黃偉哲說，過去4年為減輕交通做了滿多努力，而台南的平面車位、立體停車場也增加了4萬個停車位，台南第一個立體停車場就在他手裡，藉由前瞻計畫動工，目前也有9個停車場正在興建中。

黃偉哲強調，台南推動了「智慧停車」，就是使用APP可以知道停車位在哪裡，不用一邊開車、一邊找車位，這節省燃油，增加安全也提供便利。他說，過去這幾年增加車位、增加智慧停車，以及路平工作，這些都是這段時間的成果。

至於「財政紀律」部分，黃偉哲以攸關居住正義的「興建社會住宅」政績為例，台南第一戶的社會住宅，就是在他任內動工，讓年輕朋友、社會新鮮人或需要的民眾可以租，而且是只租不賣，讓剛踏入社會的年輕人有個起家厝，政府提供合理或低於市價的價格，不讓房東隨意哄抬。

黃偉哲表示，目前規劃中、設計中以及動工中的社會宅有7445戶，依照目前進度，雖然土地取得會越來越困難，但期待可以衝到1.2萬戶社會住宅。他特別強調，興建社會住宅過程中，台南財務並沒有被拖垮，他們透過增加獎勵容積方式，幾個社會宅是由國有財產署、軍方眷村土地，用這樣方式確實對民眾跟政府都好，財政沒有拖垮，年輕人可以負擔得起，的確創造多贏。

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」。（圖／記者林悅翻攝）



最後，在「觀光」方面，黃偉哲說，除了前述已經提到台南的文化底蘊，台南的觀光景點很多，可以分為：山線、海線、南線、北線，他簡單舉例說，山線在龍崎地方有空山祭，這是在他任內第一次舉辦的，今年已經是第三年，這都獲得空前的好評，觀光客創造19萬人次，今年預測會突破30萬人次。

黃偉哲接著說，北邊有鹽水蜂炮，這是動態的狂歡性質，靜態部分有「月津港燈節」。他表示，過去一府、二鹿、三艋舺、四月津，以前四大都市有兩個「一府與四月津」就在台南。

黃偉哲表示，月津港燈節是靜態的，同樣非常受到好評，主打湖邊美景，將燈飾、光影佈置在湖邊，同樣也佈置在街道，變成巷弄街道美不勝收；此外，民間方面也有普濟殿燈會，是由宮廟做的自發性燈會，連日本也想要來交流，這部分政府也有協助，燈會越辦越大。

黃偉哲強調，隨著2024年台南的400年，勢必會有許多活動，包括主辦燈會、文創博覽會，以及2023年全國運動會，還會留下城市進步的足跡，讓來自台灣各地、國外朋友可以看到台南、看見台南，看到高科技的台南與文化的台南。

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南「月津港燈節」及「龍崎光節空山祭」。（圖／記者林悅翻攝，下同）