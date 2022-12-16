台南警紀接連出包　方仰寧親自主持端正警風宣導座談會議

▲台南市警局自12月15日起，分區實施端正警察風紀視導會議，由局長方仰寧親自主持，展現防制風紀案件的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局自12月15日起，分區實施端正警察風紀視導會議，由局長方仰寧親自主持，召集各單位正、副主官、督察組長、偵查隊長、分駐（派出）所長等重要幹部與會，聽取各級幹部的具體建議，共同來澈底檢討，展現防制風紀案件的決心。

台南市局麻豆、歸仁分局近日接連發生員警違法、違紀之案件，除配合檢方查辦進度外，亦交由督察系統即行調查，面對員警之風紀案件，市警局長方仰寧秉持不護短、不庇縱之立場，不論涉及之層級，均依規定嚴查究辦。

市警局2022年度於4月間，由各分局、大隊自辦風紀座談會，針對近2年自身發生之風紀案件自我檢討，接續於8、9月間，由李副局長率督察長、政風室主任等人，親自走訪21個外勤單位進行面對面座談，檢討案例、凝聚共識。實施座談後，市警局員警違法（紀）案件與之前（1至8月間）相比雖有減少，惟近期仍有員警風紀案件發生，市警局將痛定思痛，深切反省、檢討，精進端正警察風紀作為，貫徹整飭警紀之決心。

這次麻豆分局案件，雖係源自2021年11月受理後發生不當行為，相關單位仍責無旁貸，應確實檢討、查究，對於單位發生員警違法（紀）案件，市警局督察室亦規劃實施「和風專案」，針對勤、業務全面督導檢視及勤務觀測，由督察長親自帶班，共同與分局檢視缺失、立即改正，亦將加強風紀探訪、臨檢、勤務觀測、督督勤等勤務作為，發掘隱性風紀顧慮人員，落實走動式管理，提升防制成效。

方仰寧局長在第一場的座談會中提到風紀案件的發生，會將所有的績效抹滅，如近日麻豆分局的案例，所造成的傷害足以重創團隊的工作士氣，也突顯分局幹部對案件處理的輕忽，幹部應有高道德標準，對於風紀要採取零容忍的態度，不能有灰色地帶。

歸仁分局長對於近期發生2件員警涉足不妥當場所案件提出檢討，另外永康分局長提出幾點經驗分享。李副局長提醒各單位應審慎調查案件，詳實查證，切勿敷衍，若有查察不實之情形，將從嚴追究相關幹部人員責任。

方仰寧局長提醒員警應潔身自愛，幹部亦要以身作則，如有不適任情形，不論層級（包含分局長）均應立即汰換，單位主官應有魄力，對於各項狀況因地制宜詳加處置，面對不法之地方勢力，要有處理之勇氣，同時要求各單位主官及督察主管，如何獲得同仁信任，願意循內部管道反映問題，始能機先防制風紀問題。

方仰寧局長說，沒有優良的風紀，再好的工作績效也難獲得社會大眾對警察的支持、認同與信賴，各單位主官（管）有義務，也要有能力擔負起整飭風紀之重責大任，加強內部管理考核，主動積極查處，落實「警紀警辦」之原則，斷然汰除不適任員警，以維護警察團隊正面形象。