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工業縫紉機業龍頭高林「聯手雲科大成立研究中心」　今揭牌

▲雲科大與高林公司今日在產學研大樓簽署產學合作意向書，並舉行共同研究中心揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大與高林公司今日在產學研大樓簽署產學合作意向書，並舉行共同研究中心揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學與台灣工業用縫紉機業的產業龍頭高林股份有限公司今（15）日在產學研大樓簽署產學合作意向書，並舉行共同研究中心揭牌儀式，鄭重宣佈雲科大與高林公司將長期在人才培育、產學合作與技術研發等議題深化合作。

今日揭牌儀式高林公司的主管今日幾乎全員到齊，有來自台北公司的林聖智總經理、潘秉岳協理、林汶玲協理、蔡仲寧總經理特助；桃園部門的謝尚倍副理、楊忠達副理、劉治宏副課長、何敏傑高級工程師、游琨易工程師、蕭安秀專員等10餘人連袂出席，可見重視程度；雲科大楊能舒校長亦親自率領產學處主管和同仁、與機械系的眾教師群，共數十位相迎，共同宣示展開合作的新紀元。

▲雲科大與高林公司今日在產學研大樓簽署產學合作意向書，並舉行共同研究中心揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲科大楊能舒校長親自率領產學處主管和同仁、與機械系的眾教師群，與高林公司代表共同宣示展開合作的新紀元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高林公司總經理林聖智致詞時表示，高林公司與雲科大的合作非常順利，感謝雲科大機械系優秀的研究團隊，以及產學研大樓優質的空間，軟體與硬體皆備，未來的合作成果一定豐碩，期待高林的成長，都能有雲科大的陪伴。簽約儀式後，高林主管群於產學研大樓五樓一同參觀共同研究中心，並與研究人員進行互動。

雲科大校長楊能舒校長表示，非常感謝高林公司對雲科大機械系許伯堅老師與鄭秦亦老師的信賴，長期進行產學合作案，並進駐產學研大樓五樓，設置共同研究中心。高林公司生產的SiRUBA銀箭牌工業用縫紉機無人不知無人不曉，高林公司也是國內最大及全球第三大工業用縫紉機製造商，非常榮幸能合作，相信合作可以發揮效能，為公司創造更多獲利。

▲雲科大與高林公司今日在產學研大樓簽署產學合作意向書，並舉行共同研究中心揭牌儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲簽約儀式後，高林主管群於產學研大樓五樓一同參觀共同研究中心，並與研究人員進行互動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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