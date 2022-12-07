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健康永續　雲林科技大學運動科技示範中心隆重揭牌

▲雲林科技大學今日辦理「運動科技示範中心揭牌儀式」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林科技大學「運動科技示範中心」今日揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立雲林科技大學今年在國民健康署及雲林縣政府經費補助下，建立運動科技推廣示範據點。今（7）日辦理「運動科技示範中心揭牌儀式」，邀請雲林副縣長謝淑亞、衛生局長曾春美、雲科大產學處郭昭吟產學長、雲林全民健康運動宣傳大使沈金永、雲林11處銀髮健身俱部執行長與社區民眾一同與會共襄盛舉。

我國銀髮族人口漸增，民眾養生觀念崛起，運動逐漸被社會所重視，而如何「科學化的運動」即「運動科技」，將不可避免地成為議題，而台灣擁有科技產業的優勢，推動上有政府積極配合下不但能達到符合公共利益且實現良善政治價值，同時能培養台灣產業整合能力並創造就業機會可為一魚兩吃。

計畫主人蘇維衫教授提到「運動科技」，在歐美等職業運動發展成熟的國家中已經相當普遍，在我國運動國手培訓中也能見到，將平時的訓練表現、比賽成績紀錄於電腦中並透過專業人員進行分析後，向選手提出符合他個人身體特質的訓練表及專業建議，配合台灣的運動與成熟的科技產業合作，將民眾運動習慣及體能狀況整合分析，提供民眾也能享有如同職業運動的專業服務，進而讓民眾運動能「做對方向、做的快樂、做的健康」，達到全民運動之目標。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，雲林縣政府與雲科大、國健署攜手合作，採取「資訊科技與運動科技的跨領域合作」達成所謂「據點連結據點、社區連接社區」的方式進行推廣，主動將運動科技帶入社區課程讓民眾進行體適能檢測、運動科技產品體驗相關服務，讓雲林不只是農業大縣，更要成為智慧健康運動城市。

雲林科技大學說明，即日起，歡迎有興趣的銀髮族、社區民眾，逕洽雲林科技大學休閒運動研究所，或私訊Facebook粉絲專頁報名，一同加入智慧健康運動市民的行列。

▲雲林科技大學今日辦理「運動科技示範中心揭牌儀式」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣11處銀髮健身俱部執行長、銀髮族與社區民眾一同與會，共襄盛舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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