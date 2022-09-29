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助銀髮人力就業　雲嘉南首座銀髮人才服務據點揭牌

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助銀髮高齡者就業，29日雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長、議員陳碧玉、林志展、善化區方澤心區長、北區李皇興區長親臨揭牌。

台南銀髮人才服務據點提供年滿55歲欲求職的銀髮民眾及企業求才等就業服務，29日有允成化學、南科贊美酒店、群緯環保及新萬香餐廳等4家在地廠商現場面試媒合，另提供三皇生物科技、統一超商、安立潔實業、分享家食品、台糖長榮酒店、台南大員皇冠假日酒店、摩斯漢堡及新晟水泥製品等29家代徵廠商，超過600個工作機會，協助銀髮者再就業，揭牌活動為展現促進銀髮就業服務宗旨，特別邀請在地善化區光文里銀髮長者的土風舞表演，展現銀髮族的熱情及活力。

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲親臨現場就帶給市民好消息，他表示65歲以上重陽敬老津貼3千元以及五歲以下防疫津貼1千元已於29日發放；黃偉哲表示台灣人口受到少子、高齡的影響，剛上任時台南市65歲以上人口27萬8千人，現在已32萬6千人，3年半激增5萬人，銀髮人才將愈來愈多，目前台南55歲以上勞動力人口近21萬人，佔了勞動力人口的21%，他鼓勵中高齡、高齡者投入勞動市場，除勞動部「中高齡者及高齡就業促進法」的施行，市府也規劃設置銀髮人才服務據點，由專人整合就業相關資源，開發職缺、提供客製化就業服務與世代經驗傳承、青銀共創的平台，讓銀髮人才發揮所長，促進銀髮就業人才運用；另感謝今日參與徵才廠商、提供工作機會，攜手促進銀髮人才再就業。

黃偉哲市長說，銀髮人才服務據點擇定在善化區，除地理位置位於台南中心點及善化火車站對面，具交通便利性，更鄰近南科、樹谷園區及永康工業區，可就近結合廠商開發多元、友善職缺，期望透過銀髮人才服務據點的成立，協助中高齡、高齡再度成為職場的生力軍、再創事業第二春。

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長表示，台南市為雲嘉南地區第一個成立銀髮人才據點，台灣因為高齡加上少子的影響，中高齡勞動力受到很大的期待，除了有豐富的工作經驗，學習能力也不輸年輕人，109年中高齡者及高齡者就業促進法施行以後，勞動部鼓勵地方政府成立銀髮人才服務據點，非常感謝台南市長以及勞工局的努力讓銀髮人才服務據點能夠順利啟用。

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局局長王鑫基呼籲企業廠商，要善用中高齡及高齡者豐富的職場經驗、工作穩定性高以及處事成熟圓融等優勢，解決企業用人需求。今日台南市銀髮人才服務據點揭牌，提供現場徵才活動，設攤廠商不僅釋出中高齡及高齡者工作機會，同時也都持續聘用中高齡及高齡員工，未來也持續提銀髮族多元的就業促進服務。

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市銀髮人才服務據點設置在善化區民族路1號（善化火車站對面），提供55歲以上民眾就業媒合、開發職缺、職涯諮詢、辦理就業促進研習課程、雇主座談會等，服務時間每週一到週五，上午8點到12時、下午1時半到5時半，服務電話：(06)5832516，歡迎有意願再投入職場的55歲以上民眾多加利用。另勞工局於10月14日(五)於關子嶺勞工育樂中心辦理2022「職場青銀 世代合作」雇主服務就業論壇，鼓勵雇主進用中高齡、高齡者，共同推動青銀世代合作及經驗傳承，活動報名可洽(06)6330820。

▲雲嘉南首座銀髮人才服務據點在台南善化啟用，由台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署許慧香副分署長、勞工局王鑫基局長等人揭牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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