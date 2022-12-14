雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被拖出會館痛扁　主嫌遭收押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署持續追查11月25日凌晨在虎尾某會館外砍人案件，循線緝獲暴力犯罪組織陳姓首謀及組織成員，查出砍人案當晚施暴惡煞因無辜男負傷逃離，殺紅眼遷怒會館一名服務生，將其拖出門口毆打恐嚇，行徑令人髮指，經訊後，認陳男、許男均涉犯組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌重大，向法院聲請羈押。

▲雲林檢警續追虎尾惡煞誤砍案，查出陳姓男子為首暴力犯罪組織，認陳男涉犯罪嫌重大，聲押獲准。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警察局掃黑專責隊及虎尾分局共同執行掃蕩，日夜蒐證、埋伏跟監，此次行動順利追出幕後黑手，檢肅瓦解陳姓男子暴力犯罪集團，共查獲犯嫌7人、3名犯嫌羈押禁見，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具，首謀陳嫌之犯行嚴重危害社會治安，全案依組織犯罪防制條例、重傷害、妨害秩序等罪移送雲林地檢署偵辦。

▲雲林無辜王姓男子遭砍殺，用最後力氣開車自行就醫，留下滿車血漬，怵目驚心。（圖／民眾提供）

雲林地檢署今（14）日說明，經查以陳男為首之犯罪組織，於11月25日凌晨，因發現其駕駛之車輛，在虎尾鎮光復路某會館遭人潑漆，見被害人隻身在路邊，不問青紅皂白即率眾持刀、棍砍殺，並持手槍追擊，幸而被害人負傷駕車逃離現場緊急就醫，方保全性命。

▲虎尾砍殺無辜路人惡煞，陳姓主嫌被捕畫面曝光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

不料，以陳男為首之犯罪組織成員心有未甘，殺紅了眼，竟將目標轉向該會館鄭姓服務生，將其拖出會館毆打、恐嚇。此件暴力犯罪集團之3名成員經聲押未獲准，經檢察官積極抗告後，於12月1日經雲林地方法院重新裁定羈押禁見。

▲雲縣警局今召開記者會說明，破獲以陳○賢為首暴力犯罪集團，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

檢察官段可芳指揮警方積極循線追查，於昨日對組織陳姓首謀及組織成員許男發動搜索及拘提，檢察官偵訊後，認為陳男、許男犯罪嫌疑重大，並有羈押之原因及必要，行為危害社會治安嚴重，有反覆實施暴力犯罪行為之虞，向法院聲請羈押，第一庭14時40分結果出爐，裁定陳姓首謀羈押禁見。

▲雲縣警局今召開記者會說明，破獲以陳○賢為首暴力犯罪集團，扣押辣椒槍、球棒、無線電及手機2支等犯罪工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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