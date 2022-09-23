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雲科大雲泰表演廳斥資3億翻新　《魔法阿媽》12／10降落雲林

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國立雲林科技大學雲泰表演廳斥資近3億翻新，春河劇團《魔法阿嬤》將於12月10日售票演出。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林科技大學與豐泰文教基金會斥資近3億元共同打造國家級專業表演場館「雲泰表演廳」，12月將將有春河劇團長郎祖筠帶領演出「魔法阿媽」，雲科大校長楊能舒表示，將在12月10日登場，在演出之前的10、11月都有藝文系列活動，將把雲泰表演廳逐漸提升到國家級，讓國內民眾都能到此體驗高水準的演出。

雲科大校長楊能舒表示，硬體設備在豐泰文教基金會的挹注下翻修了一遍，整個硬體建設也受到各方面的指導克服了很多困難，接下來雲泰廳我們是期許未來會是在斗六地方藝術文化的中心，我們也期待雲泰廳能夠像能夠像紐約成為各種劇團的常駐地，我們也希望各大劇團至少不會忽略掉雲林這一站。

楊能舒說，這產官學一起來幫忙，且台灣現在交通很方便，有一些很精彩的表演，要是我們能夠讓大家在腦海裡有個印象「要到斗六來看」這才了不起！這是我們最希望能夠做到的事情。慢慢的，我們會把這個地方經營成大家心目中藝術的一個表演中心，從「雲林縣的斗六」到「雲林」到「中部地區」再進一步到全「台灣」。

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲科大校長楊能舒表示，期待雲泰廳能夠像能夠像紐約成為各種劇團的常駐地，我們也希望各大劇團至少不會忽略掉雲林這一站。（圖／記者蔡佩旻攝）

楊能舒說明，雲泰廳目前是雲科大自己經營，但我們仍需要縣府、豐泰文教基金會而雲科大也會運用自己的影響力，如領袖班至今畢業累積有1、2百位企業家就是產官學一起來，所以當它到某一個程度的時候我相信就能吸引到專業的經營團隊願意進駐，「搞不好全世界都來了」。

豐泰文教基金會執行長陳雯婷表示，基金會與雲科大一起將原本的大禮堂整修成為現在的雲泰表演廳，是希望在雲林能有一座可容納上千人的大型室內表演廳，在專業團隊進駐的時候才能吸引更多的縣民進場來觀賞演出，現在其實以雲泰廳1400席的座位來說，是目前雲林最大的表演廳，相信未來陸續有大型的表演來提升雲林的藝文氣息。

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲春河團長郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，一句「我要把你阿媽賣掉」喚起許多人的童年記憶。（圖／記者蔡佩旻攝）

首次來到雲林表演，春河劇團團長郎祖筠指出，校長剛提及希望積極將這裡當成藝文發展的起始地，現在其實舞台劇就像我們《魔法阿媽》的演出會有投影、科技性、數位性設備需求的時候，一些劇場可能無法有這麼多的配合運用，雲林雲泰廳的落成剛好就在一個最新的狀況裡，它可以成為一個示範、領導再者又是一個教育單位，所以學生在一個近距離的、無論是氛圍熏陶、或是團體生活間的互相之間的影響也好，來感受到藝文的力量。

郎祖筠也提到，在國外的專家曾說「及早讓孩子接觸藝術文化，其實是對左右腦平衡有很大幫助」，尤其念理科的特別要培養這個部分，不要以為工程師收入很高，其實「很難娶！因為很難聊」。

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

春河劇團舞台劇《魔法阿媽》改編自同名經典動畫，在百變女伶范瑞君導演及團長郎祖筠細膩的刻畫詮釋下，保留文英阿姨創造的「魔法阿媽」典範，嘗試賦予臺灣女性的堅韌與勇敢新時代形象。春河團長郎祖筠親自詮釋魔法阿媽一角，十足刻畫臺灣阿媽的真實形象，一句「我要把你阿媽賣掉」喚起許多人的童年記憶。

除創造出有別於動畫角色鮮明形象，集合劇場實力派演員與新生代共同演繹這個屬於臺灣共同的文化記憶。主角「豆豆」年紀調整為青少年，由新生代演員劉云龢飾演；而邀請趙自強助陣演出「西羅」，重現郎強螢幕CP絕佳的默契與精湛的演技，這也讓飾演黑貓「酷羅」的金穗獎最佳男主角、《用九柑仔店》侯彥西直言壓力山大。

豆媽一角設定為「歌仔戲演員」由一心戲劇團當家小生孫詩珮演出。豆豆好朋友「小民」則由新生代演員郭子乾的兒子郭德君演出，郭子乾也特別客串演出劇中老人一角。此劇重頭戲「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，也讓全場觀眾有機會一同參與。

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲《魔法阿嬤》將於12月10日下午2時30分，在國立雲林科技大學雲泰表演廳演出，售票訊息將於近期內公告，詳見雲泰表演廳官網或春河劇團官方臉書。（圖／記者蔡佩旻攝）

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