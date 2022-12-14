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獨／冥界料理達人！正妹廚師的「拜飯」讓人驚豔　詢問度超高

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

你看過這樣的「拜飯」嗎？雲林縣出現令人眼睛一亮的「拜飯」，不管是中、西或日式豐富的菜色，精緻巧思的擺盤，讓看過的人都垂涎三尺，頻頻詢問是哪家複合式餐廳推出的新服務，送餐的還是位擁有丙級廚師執照的美女，業界稱她「冥界料理達人」。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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許多人都參加過親友的告別捻香致哀場合，也看過家屬在往生者靈前「捧飯」(或稱拜飯)菜色，幾顆青豆、冬粉、豆乾、幾片青菜，再加上一碗白飯，拜的很簡單樸素。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林正妹廚師張衣帆所製拜飯，生魚片、豬排等主參加配菜，除色彩豐富更以棉花糖陪襯為甜點，創意手藝獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林斗六市八德生命園區每日早晚的「拜飯」，餐餐換口味，有蟹肉羹飯、萬聖節南瓜飯、鐵板章魚螺旋麵、豬排蛋包飯、生魚片丼飯、麻油雞飯外，還可以依照往生者生前喜愛的美食客製化，讓守喪的家屬都垂涎三尺，更有親友頻頻詢問是哪家複合式餐廳推出的新服務，直呼好想訂來吃。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲萬聖節時以挖空的南瓜當盛器，讓喪家與上香致意的來賓紛紛讚賞，以為是餐廳訂製料理。（圖／張衣帆提供）

這些美味「拜飯套餐」，都是出自正妹廚師張衣帆的好手藝，她會依往生者年紀，在不同的節日推出特色餐。張衣帆表示，再好吃的美食餐餐都吃一樣的料理，吃久也會膩，雖然服務對象為往生者，仍用同理心看待。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「冥界料理達人」張衣帆為往生者備餐拜飯，不僅料理精緻，使用盛器更不馬虎。（圖／記者蔡佩旻攝）

推出中、西、日式或東南亞酸、辣等口味餐點，年紀較輕的就會準備炸雞塊、薯條、兔子奶酥包、棉花糖餐，萬聖節提供萬聖節南瓜飯應景，進入冬天天氣轉冷，準備熱騰騰的麻油雞飯拜飯，家屬聞到麻油香味，頻頻說好想吃喔。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張衣帆與家屬聊天聽到往師者孫女回憶幼時與外公搶泡麵吃的趣事，隔日特地另外替孫女備上素食泡麵，當天一早孫女看到不禁熱淚盈匡。（圖／記者蔡佩旻攝）

民眾只看張衣帆所準備的套餐照片，直說「看起來就想吃」、「哪家複合式餐廳的套餐，想去品嚐」。獲知是專門為亡者所料理的「拜飯」，均訝異的說「不會吧！主配菜不輸餐廳」，這樣的「拜飯」、「捧飯」，可撫慰家屬心靈。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「冥界料理達人」張衣帆說，拜飯料理無菜單，除了買菜時偶然的靈感外，天氣寒冷時會準備應景麻油雞或補湯。（圖／張衣帆提供）

殯葬業者指出，從事「拜飯」業者很多，菜色較為簡單沒變化，但張依帆所開的斗六門專業拜飯團隊提供菜色豐富，擺盤精緻用心，採用與餐廳一樣食材，品質穩定獲得喪家的好評，稱讚她是「冥界料理達人」。

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲針對生前喜歡吃海鮮的往生者，備上生猛水產料理也是一定要的。（圖／張衣帆提供）

▲雲林正妹廚師張衣帆專為往生者備餐拜飯，透過精緻料理的祭拜也替在世者獻上孝心敬意撫慰心靈，獲封「冥界料理達人」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲不僅是喪禮拜飯，一位民俗老師承辦嬰兒對年儀式，指定張衣帆準備祭拜嬰兒亡者特製餐點。（圖／張衣帆提供）


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