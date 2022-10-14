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2023THE世界大學排名　雲林科技大學列國內第7名

▲英國「泰晤士高等教育」公布2023年世界大學排名，雲林科大與台灣科大同列全球601-800名，國內第7名。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲英國「泰晤士高等教育」公布2023年世界大學排名，雲林科大與台灣科大同列全球601-800名，國內第7名。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education, THE）於2022年10月12日公布2023年世界大學排名，台灣共有11所大學進入世界千大，包括9所普通大學、2所科技大學，位於雲林縣斗六市的雲林科技大學與台灣科大同列全球601-800名，國內第7名。

THE指出，2023年世界大學排名納入104個國家地區的1799所大學，是THE世界大學排名19年歷史中規模最大的一次。此項排名依據是對1550萬份研究出版品和1億2100萬次學術論文引用，以及超過4萬份教學與學術聲望調查回函和數十萬筆數據分析所得到的結果。

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排名指標涵蓋「教學(Teaching)」、「學術研究(Research)」、「學術論文引用率(Citations)」、「產學收入(Industry Income)」與「國際化(International Outlook)」等五大類。此次排名，雲科大名列全球第601-800名，國內第7名，與台科大同列科技大學第一。此外，雲科大在今年「上海軟科世界大學學術排名」（ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU）亦名列世界千大(801-900名)。

雲林科技大學說明，近年來追求「以創新教學與產業對接為特色的國際知名大學」的辦學願景，在創新教學上，積極推動以資料科學為基礎的跨域學習，以提升學生在資料革命時代的職場競爭力，在產業鏈結方面，雲科大每位教師平均產學金額高達160多萬元，為全國第二，在此次排名為全國第4。在國際接軌方面，雲科大推動學術國際化，積極招募優秀的國際學者與學生，因此在學術論文引用率表現傑出，在此次排名為全國第5。

雲科大校長楊能舒校長表示，雲科大在此次排名進步幅度頗大，但此次在教學與學術研究排名表現不如預期，是因為雲科是一所年輕的大學，造成教學與學術聲望調查分數偏低。未來，學校將投入更多的國際交流，期待讓接受聲望調查的全球學者看到雲科大在教學創新與學術研究的卓越表現及顯著成長。

▲英國「泰晤士高等教育」公布2023年世界大學排名，雲林科大與台灣科大同列全球601-800名，國內第7名。。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲英國「泰晤士高等教育」於10月12日公布2023年世界大學排名，台灣共有11所大學進入世界千大。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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