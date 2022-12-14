獨／15歲代班廟會歌手紅了　正妹張衣帆斜槓「拜飯」闖出一片天

記者李政遠、蔡佩旻／雲林報導

長得亮麗甜美的張衣帆，精心為往生者料理早晚捧飯、拜飯餐，被殯葬業者稱為「冥界料理達人」，她從華麗舞台轉換低調的殯葬業，代替亡者家屬送餐拜飯工作，為這門生意闖出新商機。今年30歲的她，出社會工作都是為雇主服務，不分婚喪或喜慶，做好自己的該扮演的角色。

▲「冥界料理達人」張衣帆在「拜飯」前會先整理靈桌，換洗臉盆水、換茶水。（圖／記者蔡佩旻攝）

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15歲那年中秋節，當廟會歌手的姊姊翹班險釀舞台開天窗，張衣帆穿起姊姊的禮服，走上舞台幫姊姊代班救火，一起幫媽媽扛家計，張衣帆以「甜蜜」藝名，展開廟會、婚禮歌手的舞台人生，外型亮麗的她，跑遍中南各大廟會、婚宴場，粉絲追逐「甜蜜」演出場子跟著南北跑，就為了一睹舞台上「甜蜜」的表演。

▲「冥界料理達人」張衣帆認真、負責的態度獲得禮儀公司信賴委託捧飯、拜飯，所備餐點令人垂涎三尺。（圖／記者蔡佩旻攝）

張衣帆喜歡美食，自己做羹湯，她高中以建教方式就讀餐飲科，大學讀餐旅系，考取丙級廚師證照。隨著歌手「甜蜜」在舞台車業界名氣漸開，她也轉換角色，當起晚會、婚宴的主持人，下了舞台的「甜蜜」張衣帆，到媽媽經營快炒店廚房拿起鍋鏟幫忙炒菜。

▲長得亮麗甜美的張衣帆，藝名「甜蜜」在舞台車業小有名氣，目前從歌手轉換角色，當起晚會、婚宴的主持人。（圖／張衣帆提供）

由於餐飲業蓬勃發展，從小吃攤、複合式餐廳、火鍋店林立，稀釋客源、電子舞台車場流失，漸漸成為夕陽產業，張衣帆到禮儀公司打工，在告別式場服務捻香的來賓。因緣際會下，張衣帆看到祭拜往生者的「捧飯」，業者所提供的菜色，都以幾顆青豆、冬粉、豆乾、幾片青菜，再加上一碗白飯，拜的很簡單樸素。

▲張衣帆15歲時穿起姊姊的禮服、代替姊姊撐場，意外開啟舞台人生。（圖／張衣帆提供）

張衣帆說，因為曾想過幫過世的親人準備「祂」真正喜歡的餐點，這念頭再度燃起。為往生者準備的菜飯，就這樣簡單樸素，傳統習俗不能改變嗎，於是向禮儀公司建議，拜飯可以將菜色做的美味，擺盤可以跟複合式餐廳中、西式套餐一樣；電子舞台車晚會漸漸式微，表演場越來越少，25歲重拾鍋鏟投入殯葬餐飲業。

▲張衣帆「拜飯」時如有家屬在場，會帶領家屬一同焚香呼請亡靈前來梳洗用餐。（圖／記者蔡佩旻攝）

張衣帆表示，為改良傳統「拜飯」菜色，推出的拜飯餐，參考複合式餐廳菜單配菜、擺飾，推出後叫好不叫座，第一個月只接一份「拜飯」餐，生活拮据兼職當告別式場禮儀師、服務招待維持。特別的是，她在「拜飯」前會先整理靈桌，換洗臉盆水、換茶水，焚香呼請亡靈梳洗用餐，再巡視冰櫃是否正常運轉，收餐前更會擲筊詢問亡者是否用餐完畢。

▲張衣帆指出，無論是西式、日式、中式料理，「拜飯」仍須遵循傳統一定要有白飯。（圖／記者蔡佩旻攝）



認真、負責的態度獲得禮儀公司信賴委託捧飯、拜飯，為往生者準備餐點份數穩定成長，現今一個月約服務餐要幫7-10位往生者「拜飯」。她從華麗舞台轉換工作環境，穿梭殯儀館、喪家為亡者送餐捧飯，加上她推陳出新澎湃菜色，為這行業擺脫舊觀念闖出新商機，殯葬業者稱張衣帆為「冥界料理達人」。

▲張衣帆拜飯將菜色做的美味，擺盤跟複合式餐廳中、西式套餐一樣。（圖／記者蔡佩旻攝）

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