斗六人行道滿地神秘密碼　交通隊：2周拖吊61部機踏車

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，清晰可見均是機車違停於人行道遭拖吊紀錄之車牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市埤口路在斗六市公所規劃人文公園周邊人行環境建置一、二期完工後，新增機車停車場，不少騎士仍貪圖方便，將機車停置人行道，因對面就是醫院，往來人流都需閃避行走，輪椅族也被迫需在柏油路前進。近期交通隊加強執法，2週內共拖吊61部機踏車，並在地上寫下「加強拖吊」籲民眾守法。

斗六市公所說明，台大雲林分院至膨鼠森林公園、金瓜鼠樂園周邊，以「斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置一、二期」所規劃增設成車停車場，共劃設機車停車格203格、汽車停車格226格，呼籲民眾可多加利用。

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，清晰可見均是機車違停於人行道遭拖吊紀錄之車牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警局交通隊表示，警方平時就時常於該路段附近人行道執行違規停車取締，但取締及拖吊執法一直都是輔助作用，希望加強宣導位民眾建構交安觀念，所以警員執行拖吊時，不僅留下遭拖吊車的車牌，更在多處特地寫下「人行道勿停車、加強拖吊」大字，希望導正用路人觀念、讓民眾減少受罰。

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，交通隊指出，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通隊指出，自12月1日至12月14日止，於臺大雲林斗六分院前執行機慢車違規停車取締，計移置機車43部、微電車6部、自行車12部，違規停車依道路交通管理處罰條例第56條規定可處600元至1200元罰鍰，車輛依規定可移置保管。

交通隊呼籲，機車駕駛人勿貪圖一時方便於路口或人行道違規停車，除了可能吃上罰單、車輛被拖吊造成自己更大不方便外，更會影響道路其他使用人的安全。

▲警員執行拖吊時，不僅留下遭拖吊車的車牌，更在多處特地寫下「人行道勿停車、加強拖吊」大字，希望導正用路人觀念、讓民眾減少受罰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼周遭路段由斗六市公所共劃設機車停車格203格、汽車停車格226格，呼籲民眾可多加利用。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►獨／冥界料理達人！正妹廚師的「拜飯」讓人驚豔 詢問度超高

►獨／15歲代班廟會歌手紅了 正妹張衣帆斜槓「拜飯」闖出一片天

►拜飯、捧飯與腳尾飯有何差別及禁忌？ 民俗專家這樣說