　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斗六人行道滿地神秘密碼　交通隊：2周拖吊61部機踏車

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，清晰可見均是機車違停於人行道遭拖吊紀錄之車牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市埤口路在斗六市公所規劃人文公園周邊人行環境建置一、二期完工後，新增機車停車場，不少騎士仍貪圖方便，將機車停置人行道，因對面就是醫院，往來人流都需閃避行走，輪椅族也被迫需在柏油路前進。近期交通隊加強執法，2週內共拖吊61部機踏車，並在地上寫下「加強拖吊」籲民眾守法。

斗六市公所說明，台大雲林分院至膨鼠森林公園、金瓜鼠樂園周邊，以「斗六市公理路及人文公園周邊人行環境建置一、二期」所規劃增設成車停車場，共劃設機車停車格203格、汽車停車格226格，呼籲民眾可多加利用。

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，清晰可見均是機車違停於人行道遭拖吊紀錄之車牌。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣警局交通隊表示，警方平時就時常於該路段附近人行道執行違規停車取締，但取締及拖吊執法一直都是輔助作用，希望加強宣導位民眾建構交安觀念，所以警員執行拖吊時，不僅留下遭拖吊車的車牌，更在多處特地寫下「人行道勿停車、加強拖吊」大字，希望導正用路人觀念、讓民眾減少受罰。

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市埤口路人行道滿地神秘密碼，交通隊指出，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

交通隊指出，自12月1日至12月14日止，於臺大雲林斗六分院前執行機慢車違規停車取締，計移置機車43部、微電車6部、自行車12部，違規停車依道路交通管理處罰條例第56條規定可處600元至1200元罰鍰，車輛依規定可移置保管。

交通隊呼籲，機車駕駛人勿貪圖一時方便於路口或人行道違規停車，除了可能吃上罰單、車輛被拖吊造成自己更大不方便外，更會影響道路其他使用人的安全。

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲警員執行拖吊時，不僅留下遭拖吊車的車牌，更在多處特地寫下「人行道勿停車、加強拖吊」大字，希望導正用路人觀念、讓民眾減少受罰。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼周遭路段由斗六市公所共劃設機車停車格203格、汽車停車格226格，呼籲民眾可多加利用。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六市埤口路滿地神秘密碼，交通隊表示，2週以來共拖吊61輛機、踏車。（圖／記者蔡佩旻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►獨／冥界料理達人！正妹廚師的「拜飯」讓人驚豔　詢問度超高

►獨／15歲代班廟會歌手紅了　正妹張衣帆斜槓「拜飯」闖出一片天

►拜飯、捧飯與腳尾飯有何差別及禁忌？　民俗專家這樣說

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
前夫簽字前問「真的沒機會了嗎？」　歐陽靖忍淚：我變了
男宿浴室抓「野生四腳獸」！　大學生嗨爆包圍
永豐棧大廳變靈堂　「遺照擺大門口」驚悚畫面曝
北一女校慶「建中生缺課多」　師傻眼：以為坐錯站
果粉「最愛App」是它！　衝上App Store榜冠軍
快訊／吃不到了！麥當勞「熱銷9年」早餐確定停賣
《玩很大》飛沖繩！　粿粿限動曝「藝人陣容」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

科大新生遭學長撂人找碴「揮美工刀傷人」　校方調查懲處結果曝

快訊／3人攀屋我尾山「1人迷途」！警消入山搜救　在峭壁找到他

高雄惡煞「7打2」抓到人了　行車糾紛釀恐怖追車…情侶被噴辣椒水

男宿浴室抓「野生四腳獸」！大學生嗨爆　教官救援社會性死亡現場

四海幫海森堂搞投資詐騙　半年狠撈千萬！警扣勞力士名錶

昔日政商名流最愛飯店　永豐棧爆糾紛「大廳變靈堂」驚悚畫面曝

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

科大新生遭學長撂人找碴「揮美工刀傷人」　校方調查懲處結果曝

快訊／3人攀屋我尾山「1人迷途」！警消入山搜救　在峭壁找到他

高雄惡煞「7打2」抓到人了　行車糾紛釀恐怖追車…情侶被噴辣椒水

男宿浴室抓「野生四腳獸」！大學生嗨爆　教官救援社會性死亡現場

四海幫海森堂搞投資詐騙　半年狠撈千萬！警扣勞力士名錶

昔日政商名流最愛飯店　永豐棧爆糾紛「大廳變靈堂」驚悚畫面曝

取簿手成通緝犯出沒工業區！　桃警埋伏逮人...還找到「這東西」

趙小橋200萬求子坐月子哭醒！　曝有「被害妄想症」：夢到小孩不見

議長參選人傳警所咆哮　台南藍軍獻花幫基層員警加油打氣！

上廁所門被推開1秒！她下身赤裸怒「鏡子會照到」　控女同學性騷

1票3千賄選！選前1天還在買　新竹縣村長候選人遭約談...10萬交保

台中房市推案衝30年最大量　業者：明年買房均價破2千萬

「小戴」改打籃球？美籍前鋒加盟獵鷹　預告還有重磅球員

永豐棧「5樓電梯上鎖」淪詐騙機房？創辦人痛心：畢生心血被毀

科大新生遭學長撂人找碴「揮美工刀傷人」　校方調查懲處結果曝

IKEA嘉義店26日開幕「少1大賣點」　在地人失望：不去了

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

社會熱門新聞

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

桃園酒店女「自拍虐嬰」！家防中心介入了

即／小貨車撞國道緩撞車　副駕乘客慘死

即／在公車進站時滑倒…女子手部遭輾慘叫

【詐團集中營首腦1】男遭剁指斷腳筋女被逼賣淫　關鍵證人曝緬甸豬仔慘況

花蓮醉妹遭2男大生性侵　法官1原因判緩刑

太玄宮控打人影片誹謗　律師解答了

高雄富翁13億遺產　里長兒私吞3200萬

即／永豐棧旅館12/16停業　新舊東家爆激烈衝突

即／攀抵玉山主峰前遭落石砸傷！5人傷勢曝光

即／高虹安涉貪立委助理費案　檢調多路行動

即／高虹安男友現身了！抵達北機站接受約談

更多熱門

相關新聞

雲林消防獲救災器材　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

雲林消防獲救災器材　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

宇榮高爾夫科技公司積極拓展事業之際，不忘回饋地方，得知雲林縣消防局消防救災裝備、器材有汰舊換新的需求，義不容辭捐贈9米美式梯1組及FLIR_K65熱顯像儀2只，黃董事長深知，救災須有良好的裝備器材才能夠發揮救災的最大效能。今（14）日捐贈典禮由雲林縣消防局長林文山代表受贈。

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被痛扁

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被痛扁

抗週末寒流　雲林養雞業者嚴陣以待

抗週末寒流　雲林養雞業者嚴陣以待

女師曠職被解聘！遷怒總統府討12億

女師曠職被解聘！遷怒總統府討12億

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

關鍵字：

斗六市雲林埤口路人行道違停拖吊

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

快訊／12:03地震　雙北大力搖晃！

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

黃曉明搭車「回Angelababy住處」爆復婚

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

麥當勞喊漲！套餐直接貴10元　最新價格表出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

數據分析網站世足奪冠預測出爐

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面