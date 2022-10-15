首位涵括人文、設計、藝術領域　雲科大邱上嘉獲國家產學大師獎　

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人文、設計、藝術領域的國家產學大師獎

▲雲科大設計學研究所邱上嘉特聘教授榮獲國家產學大師獎。（圖／雲林科技大學提供）

▲雲科大設計學研究所邱上嘉特聘教授榮獲 111 年度國家產學大師獎。（圖／雲林科技大學提供）

記者李政遠／雲林報導

教育部於 10 月 7 日公佈 111 年度國家產學大師獎，雲科大設計學研究所邱上嘉特聘教授榮獲人文、設計、藝術領域的國家產學大師獎，更是該獎項開辦以來，第一位「人文、設計、藝術」領域的獲獎者。

雲林科技大學說明，邱教授以其從事文化資產修復人才培育及產業生態復育的產學合作成果獲獎，實屬不易，其長期致力於傳統建築、文化資產修復產業，及在各領域的加上豐富的行政管理歷練，使其能透過執行文化部文化資產局委託計畫，建立起職能基準，推動落實傳統修復工匠訓、考、用的制度，具體達成產官學研的合作關係。

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邱教授對於文化資產修復產業生態系（industrial ecosystem）的建構，不僅是位先行者更是一位實踐者，真正體現了「坐而言，不如起而行」的真諦，所展現的產學合作成果，不僅對文化資產修復產業做出具體貢獻，提升了國家的文化軟實力，更是一種文化扎根教育的創新，為國家技職專業人才的培育開啟一個新的可能性與願景。

雲林科技大學表示，設計學研究所邱上嘉特聘教授今獲得國家產學大師奬深孚眾望，雲科大全體師生亦與有榮焉。


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