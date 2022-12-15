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「恭喜抽中特斯拉」張麗善親電　幸運兒以為詐騙...急衝現場確認

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主，楊明清於斗六市開設汽車包膜店，其表示，將為這輛特斯拉設計包膜推廣雲林消費與旅遊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年推出「慢遊雲林5百五告讚」啟動「遊雲林抽百萬名車2.0」消費發票登錄抽獎活動，總計登錄約16萬筆、消費達2億，今（15）日雲林縣長張麗善在律師見證下抽出特斯拉幸運得主楊明清，致電通知時楊明清一度以為是詐騙，確認後約10分鐘即抵達現場，並興奮受訪表示，保持正向，相信會得獎就能得到幸運神眷顧。

雲林縣政府振興在地文化觀光產業經濟不遺餘力，迎合國旅鼓勵國人來雲林觀光旅遊消費，推出消費發票登錄抽特斯拉活動，期間亦加碼月月抽電動機車、iPhone及名牌家電用品等好禮，為期四個月的活動，其中10萬元以上消費發票有34筆，最高金額達214萬元，今天抽出百萬名車幸運得主，讓活動圓滿畫下句點。

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上午11時25分雲林縣長張麗善抽出特斯拉得主，並現場開啟擴音致電聯繫，疑似因為縣長張麗善一開頭就道賀恭喜，讓幸運得主楊明清誤以為是詐騙集團，在表明身份後詢問有沒有正在看直播，楊先生才驚呼，「啊！是抽特斯拉嗎？」碰巧在附近的楊先生也迅速抵達抽獎現場，接受縣長道賀。

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，由縣長張麗善抽出幸運得主，楊先生接到通機立即趕到活動現場。（圖／記者蔡佩旻攝）

特斯拉得主楊明清表示，家中正在整修，前往斗六特力屋添購數台冷氣等家電，總共花了十多萬，剛接到電話真的一度以為是詐騙，直到縣長自我介紹和提及抽獎直播，才想起應該是抽特斯拉。楊明清說，參加活動登錄時，親友曾告訴他，哪有這麼好康，一定是內定、抽不到啦，但仍抱持正向心態認為會受到幸運之神眷顧，果然得獎。

楊明清於電話中一度開玩笑說要正在開的車可以撞掉沒關係了，受訪時急忙澄清是玩笑話，並說因為本身開設汽車包膜店，所以未來會幫特斯拉設計與雲林斗六消費相關的廣告來進行包膜，一起推銷雲林很好玩、很好買，由於特斯拉市價近180萬，需先繳10%稅金，楊明清笑說，把舊車賣掉來繳稅都行。

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界遊樂園副總經理劉淑禎宣布加碼提供10張門票分送2名幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

劍湖山世界遊樂園與鵝媽媽鵝童樂園、特力屋斗六店於抽獎現場直接加碼獎項，劍湖山世界遊樂園副總經理劉淑禎宣布加碼提供10張門票分送2名幸運得主，並表示2023跨年夜推出「旺兔耀飛摩天輪跨年煙火秀」將結合400台無人機帶給遊客視覺震撼與驚喜；斗六鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰也提供5隻鵝媽媽吉祥物布偶，給五位幸運得主；特力屋斗六店長葉隆謙也提供5盞吸頂燈為活動加碼。

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗六鵝媽媽鵝童樂園董事長陳宏杰也提供5隻鵝媽媽吉祥物布偶為活動加碼。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林文化觀光品牌，這幾年來在團隊及文觀處同仁的努力下，已成功打出亮眼成績，甚至具備世界級的文化觀光量能，且揚名國際的獲得國際IAA大獎肯定，吸引全國遊客來雲林觀光旅遊、消費、拜媽祖、嚐小吃，促進縣轄觀光產業經濟發展。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣是西部平原的觀光珍珠，有著豐富的文化底蘊及人文產業特色，觀光人次連續2年蟬聯6都第1名，是國內旅遊的第一首選，深具觀光發展潛力，文觀處甚至榮獲全台文化局社群力NO.1殊榮，在在顯示「雲林上場加速前進」的文化深度量能，未來也將持續透過對雲林觀光文化注入活力，讓全國民眾看見雲林。

▲雲林縣政府推出遊雲林抽特斯拉活動，今日抽出幸運得主。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲特力屋斗六店長葉隆謙現場宣佈，提供5盞吸頂燈為活動加碼。（圖／記者蔡佩旻攝）

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