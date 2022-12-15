雲林111年度加水站水質抽驗　這4站大腸桿菌超標停水複驗

▲衛生局每年針對投幣式加水站進行水質抽驗，維護消費者健康，圖非該案件加水站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣衛生局為確保消費者購買盛裝飲用水之品質及衛生，每年均針對投幣式加水站進行水質抽驗，2022年總計抽驗323件，其中微生物初驗不合格有4件，立即發出函文令業者暫停供水並限期改善衛生管理，經複檢後結果符合規定後，另檢驗重金屬及溴酸鹽，檢驗結果均與規定相符。

雲林縣衛生局指出，加水站衛生管理人員每年需參加主管機關舉辦之衛生講習，今年針對產品責任險、銷售水品之品名及宣稱應與本質相符等規範加強宣導，另要求管路、加水槍清潔及製水過程等相關品質管制，包括貯存設備及加水槍應有防塵設施，並定期更換濾心，地下水源業者須登錄載水車資料等。

衛生局說明，加水站應於明顯處張貼主管機關核備證明文件、水源許可證明文件、管理人員證明文件及聯絡電話與設備維護紀錄等自主管理事項，並加貼「應煮沸、勿生飲」警語，防止民眾誤食生飲影響健康。初驗不合格4件其中有三件為同家公司，分位於虎尾頂溪里崁腳32-2號、虎尾大成17街33號、西螺廣興路130號、西螺廣興里56號。

4處不合格加水站為今年9月1日初驗，檢驗結果微生物（大腸桿菌群）超量，函文命業者暫停供水，並於10月20日進行複驗，並另檢驗重金屬鉛、鎘、砷、汞及溴酸鹽，檢驗結果均與規定相符，才函文業者可恢復供水。

雲林縣衛生局呼籲消費者，至加水站購買盛裝飲用水時，應注意加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄表等，另自備的盛裝容器也應定時清洗並保持乾淨，飲用前一定要經過煮沸，「切勿生飲」，衛生局將會持續稽查和抽驗，以確保民眾飲用水衛生安全，若消費者有任何食品衛生安全問題可撥打食品衛生科專線電話：05-5339730洽詢。

▲雲林縣衛生局111年度針對加水站檢驗結果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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