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抗週末寒流　雲林養雞場瓦斯「雙桶齊下」發熱保暖

記者蔡佩旻／雲林報導

週末鋒面通過，寒流緊接南下影響氣溫，預估普遍低溫在10度以下，局部地區低溫更可能降至6度到7度。禽畜業者嚴陣以待，雲林雞隻飼養場以發熱機具全場保暖，50公斤桶裝瓦斯採「雙桶齊下」，業者表示，面對抗寒啟動保暖措施，一波寒流的成本增加約20萬。

▲抵禦寒流，雲林養雞場業者啟動加強保溫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林錦藤提到，因為保暖設施必須24小時持續不間斷，為支應飼養場內多部機具亦避免半夜燃料耗盡，所以採用50公斤桶裝瓦斯供應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺養雞業者林錦藤指出，面對這次寒流，飼養業者都很擔心，除了仔雞要顧好之外，24小時的保溫增加每隻雞約5元成本，以4萬隻飼養場估算即需耗費15至20萬，發熱機具是用耐火磚以瓦斯爐透過鋁片導熱，讓小雞適應，且為恐半夜瓦斯突然用罄，均採用50公斤桶裝避免突然失溫。

▲抵禦寒流，雲林養雞場業者啟動加強保溫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小雞尚在發育階段，無法自行產生熱能保暖，需靠人力協助維持在36度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林錦藤表示，150坪的雞寮較空曠，雖然開啟機具以熱能維持室溫，但仍需藉由黑色塑膠布圍起小空間減緩散熱，預防空隙有低溫冷風竄入，使小雞受寒。小雞尚在發育階段，無法自行產生熱能保暖，需靠人力協助維持在36度，若長時間處於25度以下即會產生失溫造成死亡、另雞隻也會為了擠在一起取暖相互踩踏造成致死可能。

▲抵禦寒流，雲林養雞場業者啟動加強保溫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲發熱機具是用耐火磚以瓦斯爐透過鋁片導熱，讓小雞適應。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林錦藤提到，因為保暖設施必須24小時持續不間斷，為支應飼養場內多部機具亦避免半夜燃料耗盡，所以採用50公斤桶裝瓦斯供應外，更裝置雙管相接以第二桶瓦斯備用燃料量，以保障安全，50公斤瓦斯一桶視溫度調整，較冷僅能用一天、有出太陽則可使用一天半。

▲抵禦寒流，雲林養雞場業者啟動加強保溫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲小雞尚在發育階段，無法自行產生熱能保暖，需靠人力協助維持在36度。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲抵禦寒流，雲林養雞場業者啟動加強保溫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲較空曠雞舍雖然開啟機具以熱能維持室溫，但仍需藉由黑色塑膠布圍起小空間減緩散熱，預防空隙有低溫冷風竄入，使小雞受寒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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