　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

▲宇榮高爾夫期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宇榮高爾夫期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

宇榮高爾夫科技公司積極拓展事業之際，不忘回饋地方，得知雲林縣消防局消防救災裝備、器材有汰舊換新的需求，義不容辭捐贈9米美式梯1組及FLIR_K65熱顯像儀2只，黃董事長深知，救災須有良好的裝備器材才能夠發揮救災的最大效能。今（14）日捐贈典禮由雲林縣消防局長林文山代表受贈。

雲林縣消防局長林文山表示，宇榮高爾夫科技股份有限公司於2006年落腳雲林科技工業區投入生產，除了創造地方就業機會，企業經營也秉持「永續創新、溝通尊重、品質紀律、執行力」的核心理念，不但榮獲110年度職業安全衛生優良單位的肯定，也受國內知名人力資源網站頒發2022幸福企業銀獎的殊榮，不但是台灣之光，也是幸福企業。

今日捐贈儀式中，宇榮高爾夫代表李宗唐總經理表示，非常敬佩打火弟兄為鄉親在火場當中出生入死，期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利，並藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

局長林文山強調，資源有限，民間力量無窮，感謝宇榮高爾夫科技股份有限公司熱心捐助，對消防工作的關懷與熱忱化為實際行動，消防局將秉持著「感恩的心」，珍惜每一分民眾的慷慨捐輸，「取之於社會、用之於社會」，提供雲林縣民更優質、安全的生活環境。

▲宇榮高爾夫期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲宇榮高爾夫科技公司捐贈雲林縣消防局9米美式梯1組及FLIR_K65熱顯像儀2只。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►獨／冥界料理達人！正妹廚師的「拜飯」讓人驚豔　詢問度超高

►獨／15歲代班廟會歌手紅了　正妹張衣帆斜槓「拜飯」闖出一片天

►拜飯、捧飯與腳尾飯有何差別及禁忌？　民俗專家這樣說

►雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被拖出會館痛扁　主嫌遭收押

►抗週末寒流　雲林養雞場瓦斯「雙桶齊下」發熱保暖

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
侯佩岑搬離上億豪宅！　老公離職花旗銀行
LINE貼圖也透露年齡！　20、30、40歲愛用貼圖曝光
中職明年4月1日開打　亞冠賽預定陳金鋒執掌兵符
拜登、張淑芬49年前合照曝！　年輕的他帥炸
快訊／乩童現身落淚！　被附身「意識模糊、只知身體在動」
阿根廷「致勝武器」曝！　梅西比賽必喝它

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

關山警方舉辦義警常訓　強化守護社會安定力量

冷研碳索館　馬稠後工業園區內首獲觀光工廠評鑑標章

嘉義市競技疊杯代表隊　亞洲錦標賽榮獲7金6銀7銅

幫助植物人　農民李富權贈長濱1號愛心米給創世台東院

雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

嘉義文雅國小「泰迪熊計畫」接軌國際　培養孩子世界觀不受限

大業國中首屆實驗教育峰會　跨領域教學促進多元發展

假刑警「健保卡違規遭盜用」騙嘉義婦　警耐心勸說阻詐

婦人看診到一半突昏迷　番路鄉衛生所CPR鬼門關前救回一命

員旅睡人夫經理啪聲太大！機上蓋毯子動來動去　同事全錄給正宮

瀕危台灣黑熊慘遭獵殺　潘孟安怒：國寶不應該遭到獵捕

慧洋明年換約運價估漲逾5%　環保新規讓公司節能船隊擁最大優勢

轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者看完記者會超怒：瘀青了還被迫說謊

昔日連鎖咖啡三角窗金店面蒙塵　2年沒人租原因曝光

日本「殺生石」恐怖詛咒再現！8死屍橫躺現場　官方：不尋常

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

煮完晚餐出門工作「遭夫鎖門外」　中風也不照顧...可憐婦要離婚

屏東新園雙園大橋旁櫻花蝦工廠火警　消防車被迫繞道搶救

歲末最暖ETtoday高球賽開打　王令麟偕愛心企業揮桿響應

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

地方熱門新聞

少年自撞路樹　臉部骨折重創無法酒測

黃敏惠車掃嘉義市區拜票　徐榛蔚、曾銘宗、翁重鈞、吳志揚助陣

張麗善、柯志恩陪同黃敏惠車隊掃街

中職、龍來公司場勘棒球場　肯定改善及優化成果

李俊俋呼籲黃敏惠別再跳針

交通部無人機推動成果發表會

嘉義市國際管樂節管樂踩街彈性交通管制

嘉義城隍廟捐贈嘉義縣救濟金及白米

民雄鄉水綠廊道串聯計畫　中興圳河岸翻新

嘉義檢警聯席會議維護治安

桃園、龜山4.8萬戶「大停水16小時」

桃園副議長李曉鐘　愛心捐贈萬斤柳丁

嗨翻2023！　全台唯一時尚海洋系跨年在桃園

「班班吃石斑」台東縣112所國中小學生嚐鮮

更多熱門

相關新聞

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被痛扁

雲林惡煞砍錯人爆案外案！服務生也被痛扁

雲林地檢署持續追查11月25日凌晨在虎尾某會館外砍人案件，循線緝獲暴力犯罪組織陳姓首謀及組織成員，查出砍人案當晚施暴惡煞因無辜男負傷逃離，殺紅眼遷怒會館一名服務生，將其拖出門口毆打恐嚇，行徑令人髮指，經訊後，認陳男、許男均涉犯組織犯罪、妨害自由、傷害、毀損等罪嫌重大，向法院聲請羈押。

抗週末寒流　雲林養雞業者嚴陣以待

抗週末寒流　雲林養雞業者嚴陣以待

女師曠職被解聘！遷怒總統府討12億

女師曠職被解聘！遷怒總統府討12億

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

拜飯與腳尾飯有何差別？　民俗專家這樣說

拜飯與腳尾飯有何差別？　民俗專家這樣說

關鍵字：

雲林縣消防局雲林回饋地方宇榮高爾夫科技公司消防器材救災裝備

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面