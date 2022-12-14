雲林消防獲贈9米美式梯、熱顯像儀　宇榮高爾夫科技公司回饋地方

▲宇榮高爾夫期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

宇榮高爾夫科技公司積極拓展事業之際，不忘回饋地方，得知雲林縣消防局消防救災裝備、器材有汰舊換新的需求，義不容辭捐贈9米美式梯1組及FLIR_K65熱顯像儀2只，黃董事長深知，救災須有良好的裝備器材才能夠發揮救災的最大效能。今（14）日捐贈典禮由雲林縣消防局長林文山代表受贈。

雲林縣消防局長林文山表示，宇榮高爾夫科技股份有限公司於2006年落腳雲林科技工業區投入生產，除了創造地方就業機會，企業經營也秉持「永續創新、溝通尊重、品質紀律、執行力」的核心理念，不但榮獲110年度職業安全衛生優良單位的肯定，也受國內知名人力資源網站頒發2022幸福企業銀獎的殊榮，不但是台灣之光，也是幸福企業。

今日捐贈儀式中，宇榮高爾夫代表李宗唐總經理表示，非常敬佩打火弟兄為鄉親在火場當中出生入死，期盼此次所捐贈的救災器材能站上救災前線，讓第一線的消防弟兄救災更安全順利，並藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

局長林文山強調，資源有限，民間力量無窮，感謝宇榮高爾夫科技股份有限公司熱心捐助，對消防工作的關懷與熱忱化為實際行動，消防局將秉持著「感恩的心」，珍惜每一分民眾的慷慨捐輸，「取之於社會、用之於社會」，提供雲林縣民更優質、安全的生活環境。

▲宇榮高爾夫科技公司捐贈雲林縣消防局9米美式梯1組及FLIR_K65熱顯像儀2只。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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