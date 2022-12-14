　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女師曠職被解聘「求償330萬」！陳情沒人理…再向總統府怒討12億

▲▼總統府外觀。（圖／翻攝自Google Maps）

▲雲林劉姓女老師因無故曠職被解聘，怒向學校求償330萬，也遷怒總統府求償12億元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一劉姓英文女老師在國中任教，因不滿校方要她教軍訓、健教等課程，沒向校方請假就乾脆不來上課，最後被學校解雇。劉女感覺委屈，怒打電話向總統府陳情，卻不被搭理，一怒之下再告上法院，要學校賠償薪資、年終獎金等共330萬元，也向總統府求償12億元，加上向學校教評會、2任校長、雲林縣府教育處求償，共計求償12億2千萬餘元，台中高行院審理，認為劉女索償無據，判她敗訴。

判決指出，劉女到雲林某國中擔任英文老師，從2017年5月4日到學期結束都沒有到校上班，也沒有請假。後來從同年8月1日至2018年4月30日辦理留職停薪，隔年5月1日復職後，從8月29日到11月15日又連續曠職，經校方電話聯繫並發送曠職通知函，並依法組成調查小組提出調查報告，決議以「教學不力或不能勝任工作有具體事實」事由，於同年11月16日解聘劉女。

劉女不滿被解聘，提告表示她是英文老師，校方卻不讓她教英文，從2017年5月要求她教授藝術與人文、軍訓、健康及資源班英文課程，已超出她的專業能力，她因無法接受這樣的安排，被迫無法授課，校方才應該賠償她。

根據劉女計算，她每個月薪資3萬9，學術加給2萬6，加一加月薪共6萬5，認為學校應賠她2017年到2020年7月期間的薪水、考績獎金、年終獎金等共330萬餘元。

劉女又指出，她於2018年間常打電話給總統府、雲林縣政府教育處陳情，他們都回應「尊重校方決定」，完全漠視她的權利，她也要向總統府求償12億元，且她於教育處借調期間，也從事非專業項目，再向教育處請求借調期間薪水。另外，她要再向學校教評會求償150萬元，向劉姓校長求償500萬元及精神補償700萬元，向薛姓校長求償500萬元，共計求償12億2千萬餘元。

台中高行院審理，認為劉女任教期間曠職屬實，學校依曠職扣薪、解聘劉女，皆依法定程序執行，劉女也不符合發放考核獎金、年終獎金的資格，認為劉女求償無據，駁回劉女全部請求，全案還可上訴。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」
連2天都6°C！　「最低溫」時段曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

詐欺博弈機房藏商辦「1年詐3千萬」　全拿來買千萬藍寶堅尼+名牌包

飲料店鋪厚紙板防滑…害顧客慘摔住院22天　老闆員工要賠65萬

北投薑母鴨店外1女遭男壓牆猛毆！路人嚇壞不敢救　警：沒人報案

摸走警用手銬「破壞交通號誌」　彰化暴走男街頭胡鬧...4罪判刑

LIVE／太玄宮親上火線說明！　還原「乩童掌摑女信徒」始末

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

詐欺博弈機房藏商辦「1年詐3千萬」　全拿來買千萬藍寶堅尼+名牌包

飲料店鋪厚紙板防滑…害顧客慘摔住院22天　老闆員工要賠65萬

北投薑母鴨店外1女遭男壓牆猛毆！路人嚇壞不敢救　警：沒人報案

摸走警用手銬「破壞交通號誌」　彰化暴走男街頭胡鬧...4罪判刑

LIVE／太玄宮親上火線說明！　還原「乩童掌摑女信徒」始末

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

彰化5連霸議員林茂明涉買票　遭收押禁見

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲　

人妻喊「喜歡被玩」揪同事多P　綠帽夫崩潰

台灣女直播主涉「柬埔寨詐騙」　逃出受害女控她害死3人

騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」警開槍逮8匪

《女力》男星痛毆女友　互告都起訴

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

台南麻豆分局爆縱放人犯！5人交保

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

更多熱門

相關新聞

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

90歲嬤超軟Ｑ　台大雲林分院阿波羅計畫獲好評

台大醫院雲林分院阿波羅計畫與莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會共同舉辦「銀髮好活力」社區運動課程，物理治療師設計出各種逗趣的課程，晒衣夾夾在手指上猜拳，刺激末端血液循環兼訓練大腦、折氣球、拍氣球等，運動之餘讓長者重溫童趣。蒜鄉麻園社區長輩一起展現出過去3個月來的訓練成果。

拜飯與腳尾飯有何差別？　民俗專家這樣說

拜飯與腳尾飯有何差別？　民俗專家這樣說

獨／台中市政府副發言人卓宜姿　轉任雲林新聞處長

獨／台中市政府副發言人卓宜姿　轉任雲林新聞處長

獨／15歲代班廟會歌手　正妹張衣帆的斜槓人生

獨／15歲代班廟會歌手　正妹張衣帆的斜槓人生

獨／「拜飯」超精緻　正妹獲封「冥界料理達人」

獨／「拜飯」超精緻　正妹獲封「冥界料理達人」

關鍵字：

總統府曠職老師雲林

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面