女師曠職被解聘「求償330萬」！陳情沒人理…再向總統府怒討12億

▲雲林劉姓女老師因無故曠職被解聘，怒向學校求償330萬，也遷怒總統府求償12億元。（圖／翻攝自Google Maps）

記者郭玗潔／雲林報導

雲林一劉姓英文女老師在國中任教，因不滿校方要她教軍訓、健教等課程，沒向校方請假就乾脆不來上課，最後被學校解雇。劉女感覺委屈，怒打電話向總統府陳情，卻不被搭理，一怒之下再告上法院，要學校賠償薪資、年終獎金等共330萬元，也向總統府求償12億元，加上向學校教評會、2任校長、雲林縣府教育處求償，共計求償12億2千萬餘元，台中高行院審理，認為劉女索償無據，判她敗訴。

判決指出，劉女到雲林某國中擔任英文老師，從2017年5月4日到學期結束都沒有到校上班，也沒有請假。後來從同年8月1日至2018年4月30日辦理留職停薪，隔年5月1日復職後，從8月29日到11月15日又連續曠職，經校方電話聯繫並發送曠職通知函，並依法組成調查小組提出調查報告，決議以「教學不力或不能勝任工作有具體事實」事由，於同年11月16日解聘劉女。

劉女不滿被解聘，提告表示她是英文老師，校方卻不讓她教英文，從2017年5月要求她教授藝術與人文、軍訓、健康及資源班英文課程，已超出她的專業能力，她因無法接受這樣的安排，被迫無法授課，校方才應該賠償她。

根據劉女計算，她每個月薪資3萬9，學術加給2萬6，加一加月薪共6萬5，認為學校應賠她2017年到2020年7月期間的薪水、考績獎金、年終獎金等共330萬餘元。

劉女又指出，她於2018年間常打電話給總統府、雲林縣政府教育處陳情，他們都回應「尊重校方決定」，完全漠視她的權利，她也要向總統府求償12億元，且她於教育處借調期間，也從事非專業項目，再向教育處請求借調期間薪水。另外，她要再向學校教評會求償150萬元，向劉姓校長求償500萬元及精神補償700萬元，向薛姓校長求償500萬元，共計求償12億2千萬餘元。

台中高行院審理，認為劉女任教期間曠職屬實，學校依曠職扣薪、解聘劉女，皆依法定程序執行，劉女也不符合發放考核獎金、年終獎金的資格，認為劉女求償無據，駁回劉女全部請求，全案還可上訴。