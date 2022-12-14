英系立委喊「唯一支持」賴清德　發文祝福：心想事成

▲副總統賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統賴清德14日委託青平台董事長鄭麗君前往中央黨部登記黨主席補選，被視為搶攻2024大位的起手式，與總統蔡英文之間的關係成為外界關注焦點。不過，英系立委陳明文日前遭爆「暗中支持賴清德」，如今賴清德正式投入選舉，他則發文恭賀，並祝「心想事成」。

鄭麗君今上午11點為賴清德領表登記，會後代為發表4點聲明表示，賴清德盼重整旗鼓協助穩定政局、深刻檢討贏回人民的信任、廣納人才引領創新進步、守護台灣促進民主和平繁榮，要讓民進黨成為更值得人民信賴、託付的政黨，持續壯大台灣。

對於賴清德參選，陳明文在臉書說，「唯一支持賴清德競選民進黨主席，期盼賴副總統承擔重任，帶領我們民進黨所有同志持續前進，祝福清德ㄟ心想事成！」

美麗島電子報董事長吳子嘉曾爆料，民進黨內除了英系外，各派系目前都表態支持賴清德，而屬於英系的陳明文則私下透露「暗中支持賴清德」。

回顧蔡賴之間的糾葛，2018年民進黨地方選舉同樣失利，當時擔任行政院長的賴清德選擇請辭，最後接受蔡英文慰留，直到2019年1月10日行政院總預算案通過後才請辭獲准。同年3月中，賴清德突拋震撼彈，表示有意參選總統，民進黨遂展開總統初選，「蔡賴對決」兩方廝殺3個月，最終由蔡英文以35.67%打敗賴清德的27.48%。