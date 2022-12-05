陳明文要求警政署大掃黑　「再沒動作就是被黑幫瞧不起」

▲民進黨立委陳明文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為回應社會反黑期待，民進黨立法院黨團5日提出「公職排黑」修法主張。另一方面，近日因黑道問題槓上網紅「館長」陳之漢的民進黨立委陳明文表示，中國便宜槍枝大量流入台灣，加上警政署長期放縱，造成台灣人民活在黑槍威脅之下，「現在黑幫已經公開跟警政署對著幹，警政署再沒有動作，就是被黑幫瞧不起」，要求儘速啟動大掃黑。

陳之漢日前開直播批評，民進黨後面就是黑道，並點名民進黨立委陳明文答應修法沒後續，影射其與寶和會的關係，但陳明文澄清早就提出《槍砲彈藥刀械管制條例》、《組織犯罪防制條例》修正草案，還多次拜託召委、黨團排案。

對於社會高度關注的掃黑議題，民進黨團今天舉行記者會提出修法主張，將提案修《公職人員選舉罷免法》，增訂曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》等5種情事，經判刑確定，不得登記成為候選人的規定，並呼籲全國大掃黑。

針對掃黑議題，陳明文今天表示，黑幫越來越檯面化，動不動就發生恐嚇企業、槍擊百姓的事件，會造成黑道衝突檯面化的主要問題就是槍枝氾濫，黑幫成員幾乎都是擁槍自重，根據警政署的資料，2017年至2022年上半年大概查獲了將近9000枝的槍枝，如果依照1比9的黑數比例來推算，全台灣大概還有9萬枝的槍枝沒有被查獲，不覺得全台灣人民都活在黑槍的威脅之下嗎？

陳明文指出，這狀況主要原因有二，一是中國便宜槍枝大量流入台灣，二是警政署長期放縱，因此署長的態度就很重要，如果對於掃黑的態度不堅決，社會大眾都無法接受，現在黑幫已經公開跟警政署對著幹，警政署再沒有動作，就是被黑幫瞧不起，社會絕對無法安寧，所以他要求儘速啟動大掃黑。