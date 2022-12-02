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陳明文聲明「抓包自打臉」　館長逐字句開戰：你看他自己承認了

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨立委陳明文2日發布聲明，回應館長與黃國昌的指控。對此，「館長」陳之漢2日晚間再次開直播，逐字逐句回應陳明文的聲明，認為陳明文自己都證實，有打電給他並邀請他一起監督政府，結果卻在鏡頭前欺騙大眾，甚至抹黑他在胡說八道，要求陳明文出來道歉。

「館長」陳之漢2日晚間在Youtube直播，提到陳明文2日發布的聲明，痛斥陳明文11月30日才在鏡頭前指控他胡說八道，聲稱從來沒有打電話給他，或邀請他一起罵政府、監督政府，結果全部都在聲明中「自打臉」，氣得他決定逐字逐句回應陳明文的聲明。

陳明文聲明一開始說，「我已經說明，我並非辦理特見，而是增見。針對這個誤會，我選擇與館長面對面見面，當面釋疑」。館長指出，上述這些話，證明了陳明文確實是自己來找他，也確實有替寶和會成員辦理增見，「我沒有騙社會大眾吧，你看他承認了吧，有承認了吧。」

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▲▼館長直播。（圖／翻攝自館長直播）

▲針對陳明文發布的聲明，館長2日晚間開直播，逐字逐句回應。（圖／翻攝自館長直播）

陳明文接著說，「我與寶和會成員完全素不相識，僅是服務處接受委託辦理選民服務」。館長看了痛斥「你什麼選民不去服務，就服務黑幫，替黑道選民服務」、「為什麼你要幫黑道服務，還服務了這麼多次，而且很多都是寶和會的槍手，你現在是在考驗台灣人的智慧嗎？」

接著就是讓館長最不能接受的一段，原來陳明文在聲明中說「館長開罵並指控我是黑道，當時我很憤慨，於是撥電話給館長替自己平反，但接聽電話的人並非館長，我請他留話轉達」，他看完後氣到在直播大吼，痛批陳明文謊話連篇，「當初在鏡頭前，說沒有打電話的是他（陳明文），如今說有打電話的也是他。」

館長說，「當時一堆人罵我胡說八道，現在要不要出來下跪道歉，我被罵了一整天，所有側翼、所有民進黨員都罵我，那現在這個是什麼」、「今天你確實有打來，結果卻說我是看民進黨輸，出來罵民進黨蹭流量，這是多嚴重的指控啊，我沒有說謊，結果還要被誣衊，這就是民進黨，睜眼說瞎話」，要求陳明文出來道歉。

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