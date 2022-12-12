大林鎮長簡志偉槓縣長「兒皇帝」　遭控偽造文書無罪確定

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉，因不滿縣府拒絕他爭取5名環保人員缺額，竟將印有前嘉義縣長陳明文官印的公文，疊在環保局的回文下，拍照上傳個人臉書，暗諷現任縣長翁章梁是兒皇帝，遭控涉嫌違造文書罪。一二審均將他判刑1年3月，但更一審改判無罪。案經上訴，最高法院12日駁回上訴。

簡志偉出身媒體界，現年44歲，曾經2度參選大林鎮長，4年前以無黨籍身分參選，以相差不到1千票的差距，擊敗當時民進黨的代理鎮長葉和平。不過少了政黨奧援的簡志偉，在鎮長任內相當坎坷，不僅預算遭杯葛，還經常遇到地方派系爭鬥，鎮政難以推行。他在這次選舉中，雖一度宣布參選嘉義縣長，但之後宣布退選，並尋求大林鎮長連任，但最後仍遭民進黨候選人許有疆擊敗，簡志偉連任失敗。

至於本案發生在2019年10月間，他向縣府爭取增加5名清潔隊員，環保局卻搬出10年前縣長陳明文所頒布的《鄉鎮市公所清潔隊員額設置基準》拒絕。簡志偉不滿，將印有陳明文官印的公文疊在環保局的回文下，拍照上傳臉書，並留下「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用『縣長 陳明文』做回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」暗諷現任縣長翁章梁是兒皇帝。縣府不滿，提告簡志偉涉嫌偽造文書，簡志偉遭檢方提起公訴。

法院審理時，簡志偉否認犯罪，主張自己上傳的照片明顯有摺痕，實質是2份公文，會做出這個舉動，主要是凸顯不公、對比之意。律師也強調，簡志偉並無偽造文書之主觀犯意。不過一審法院不採信，將他判刑1年3月。

案件上訴二審後，台南高分院駁回上訴，但經最高法院撤銷發回後，更一審法院改認定簡志偉「以此方式表達其對嘉義縣政府環保局公文之對比、揶揄、諷刺之意，主觀上並無使人誤認此為同一份公文書之情，尚難認其有變造公文書之主觀犯意。」因此改判無罪。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴，簡志偉無罪確定。

▼簡志偉臉書PO文槓縣長。（圖／採自簡志偉臉書）