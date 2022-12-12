　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大林鎮長簡志偉槓縣長「兒皇帝」　遭控偽造文書無罪確定

記者吳銘峯／台北報導

無黨籍嘉義縣大林鎮長簡志偉，因不滿縣府拒絕他爭取5名環保人員缺額，竟將印有前嘉義縣長陳明文官印的公文，疊在環保局的回文下，拍照上傳個人臉書，暗諷現任縣長翁章梁是兒皇帝，遭控涉嫌違造文書罪。一二審均將他判刑1年3月，但更一審改判無罪。案經上訴，最高法院12日駁回上訴。

簡志偉出身媒體界，現年44歲，曾經2度參選大林鎮長，4年前以無黨籍身分參選，以相差不到1千票的差距，擊敗當時民進黨的代理鎮長葉和平。不過少了政黨奧援的簡志偉，在鎮長任內相當坎坷，不僅預算遭杯葛，還經常遇到地方派系爭鬥，鎮政難以推行。他在這次選舉中，雖一度宣布參選嘉義縣長，但之後宣布退選，並尋求大林鎮長連任，但最後仍遭民進黨候選人許有疆擊敗，簡志偉連任失敗。

至於本案發生在2019年10月間，他向縣府爭取增加5名清潔隊員，環保局卻搬出10年前縣長陳明文所頒布的《鄉鎮市公所清潔隊員額設置基準》拒絕。簡志偉不滿，將印有陳明文官印的公文疊在環保局的回文下，拍照上傳臉書，並留下「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用『縣長 陳明文』做回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」暗諷現任縣長翁章梁是兒皇帝。縣府不滿，提告簡志偉涉嫌偽造文書，簡志偉遭檢方提起公訴。

法院審理時，簡志偉否認犯罪，主張自己上傳的照片明顯有摺痕，實質是2份公文，會做出這個舉動，主要是凸顯不公、對比之意。律師也強調，簡志偉並無偽造文書之主觀犯意。不過一審法院不採信，將他判刑1年3月。

案件上訴二審後，台南高分院駁回上訴，但經最高法院撤銷發回後，更一審法院改認定簡志偉「以此方式表達其對嘉義縣政府環保局公文之對比、揶揄、諷刺之意，主觀上並無使人誤認此為同一份公文書之情，尚難認其有變造公文書之主觀犯意。」因此改判無罪。全案再上訴，最高法院12日駁回上訴，簡志偉無罪確定。

▼簡志偉臉書PO文槓縣長。（圖／採自簡志偉臉書）

▲▼大林鎮長簡志偉（左），臉書PO文槓縣長。（圖／採自簡志偉臉書）

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」
《全明星》壯壯「膝蓋抽出積血」潰堤了！　血淋淋照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

基隆毒蟲拒攔查！撞警車加速逃逸　蓬萊隧道旁失控自撞山壁

警察歡樂送！突擊梯車攻破詐團「苗栗旗艦店」　12嫌專騙陸人

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵　駕駛報警討公道

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！女轉半圈驚恐摀臉　專家說話了

高雄民宅遭3波槍擊！屋主另處房產才遭車衝撞...鄰居嚇到不敢睡

北投焚化廠人員按下「運轉鈕」　同事當場雙腿遭攪碎！判決出爐

賭客高喊示警負責人開門探頭...幹員衝進去！麻將賭場被抄了

獨／糖果誘姪女表妹壞壞　Google大神揪淫蟲「25顆硬碟藏偷拍片」

薪水全上繳被妻酸「世上最沒用男人」　他車禍肋骨裂開沒錢就醫

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

基隆毒蟲拒攔查！撞警車加速逃逸　蓬萊隧道旁失控自撞山壁

警察歡樂送！突擊梯車攻破詐團「苗栗旗艦店」　12嫌專騙陸人

不爽被叭！水泥預拌車逼車開窗飆罵　駕駛報警討公道

墨龍太子降駕「抬手就是一巴掌」！女轉半圈驚恐摀臉　專家說話了

高雄民宅遭3波槍擊！屋主另處房產才遭車衝撞...鄰居嚇到不敢睡

北投焚化廠人員按下「運轉鈕」　同事當場雙腿遭攪碎！判決出爐

賭客高喊示警負責人開門探頭...幹員衝進去！麻將賭場被抄了

獨／糖果誘姪女表妹壞壞　Google大神揪淫蟲「25顆硬碟藏偷拍片」

薪水全上繳被妻酸「世上最沒用男人」　他車禍肋骨裂開沒錢就醫

林忠正／俄式制裁套在台海　中國經濟將在劫難逃

台積電赴美設廠人才出走？　經長：簽約三年會回流

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

「大大武花大武花」成絕響？傳台南大東夜市恐熄燈　市府回應了

入冬首波寒流強襲！低溫急凍7度　「周四、五高山可望降雪」

楊金龍：台灣升息看通膨率　明年2%以下可接受　

聖誕好事集十三組藝人唱好歌、挺公益　信義區節慶味濃

社會熱門新聞

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

情侶機車雙載車禍！女友側坐仰摔慘遭聯結車輾斃

騎車抽菸被攔查　意外找到失散20年母親

夫送珠寶給小三！孕妻跪求別離婚

阿兵哥客運露鳥DIY　她目睹1招神反擊

OL內衣被2賊先後偷走　網分析被推爆

他壞壞少女1次就中　遭討400萬結局曝

台61線砂石車閃機車翻覆　秒變火球

獨／糖果誘姪女壞壞　Google揪淫蟲

工頭墜4樓「掙扎打119求救」仍不治

基隆男偷火龍果免刑　法官千字文勸善

竹北透天厝起火　男全身80％三度灼傷

更多熱門

相關新聞

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

美日韓31國倡議聯合國重視「北韓人權」議題

美國、南韓、日本等31國於當地時間9日針對北韓（朝鮮）人權議題召開聯合國安理會閉門會議，會後由美國駐聯代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）朗讀聯合聲明。她表示，北韓為全球侵害人權最為嚴重的國家之一，高達10萬人被關押在政治犯收容所，且為了謀取發展核武的資金而剝削居民。她呼籲，平壤當局應釋放鄰國俘虜。

平冤10年　展覽13件救援案件

平冤10年　展覽13件救援案件

收翁茂鍾襯衫又飲宴　法官顏南全免罰

收翁茂鍾襯衫又飲宴　法官顏南全免罰

高雄醋男殺情敵　無期徒刑定讞

高雄醋男殺情敵　無期徒刑定讞

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

調酒師口愛後凍未條硬上　結局超慘

關鍵字：

法律人權簡志偉大林鎮鎮長嘉義縣長陳明文偽造文書最高法院無罪

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

想買車要快！　明年全面大漲

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面