「來新北玩公園」三鶯老街線　4主題8條路線玩遍特色公園

▲永吉公園蝴蝶鞦韆。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

要出門走走又不想太傷荷包？現在只要跟著新北市綠美化環境景觀處「來新北玩公園」4大主題的8條玩公園路線走，就可以只花少少的交通費玩遍新北市的特色公園，既能開心出遊又能省下荷包，其中「三鶯老街線」結合在地人文景觀，歡迎市民朋友們一起去踩點。

新北市政府重視兒童身心發展環境及兒童表意權，強調特色共融與全齡化公園概念，積極推動各式公園，4年內完成108座，至今新北市已有164座，景觀處依據新北市的自然和文化景觀特色歸納出「山、川、文、海」4大主題，再以交通接駁方式串聯特色共融與全齡公園，推出8條路線，讓民眾可以依據生活區域及喜歡的旅遊風格來新北！玩公園！

▲鳳鳴公兒二公園為機器人主題公園 。

景觀處表示，4大主題路線中，喜愛人文景觀與主題的市民朋友們，不要錯過「文」線為主題的「三鶯老街線」，建議早上從鶯歌火車站出發搭乘981線公車接駁串聯鳳鳴公兒二公園、永吉公園或鳳祥公園等，每個公園都有不同的特色，如鳳鳴公兒二公園為機器人主題公園、永吉公園有蝴蝶鞦韆、鳳祥公園有藍色大鯨魚溜滑梯。

景觀處說，小朋友們可以選擇到喜愛的主題公園放電，各公園遊戲場相當可愛，也非常適合紀錄親子時光、打卡拍照，中午可搭乘F656線或981線公車回到鶯歌著名景點鶯歌老街，尋覓阿婆壽司、甕仔麵、喝茶天茶餐廳等地方美食，下午體驗手拉坏、輕鬆漫步陶藝氣息的街區，陶瓷藝品與家飾品好逛又好買。

▲鳳祥公園藍色大鯨魚溜滑梯。



另外，還可以從鶯歌火車站搭乘火車至鄰近的百年歷史山佳車站感受古樸的鐵道魅力，適合安排為大小朋友的一日遊程，可靜可動好滿足，只要帶著輕便背包多利用便捷的公共運輸，就可以知性又好玩！想看更多的詳細資訊都可以到「來新北 玩公園」網站查詢。

景觀處長林俊德表示，新北市特色共融與全齡化公園愈來愈多，各有不同特色，所有年齡層都可以依據不同的主題，規劃一日玩公園輕旅行，歡迎市民朋友帶著孩子及家人朋友，到新北公園走走，一併走訪各地的景點創造美好回憶。

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