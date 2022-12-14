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新北24處運動場地升級　藝術家、SPALDING打造國際球場

▲新北24處運動場地升級 藝術家、SPALDING打造國際球場。（圖／新北市民政局提供）

▲三芝區福成籃球場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

隨著NBA球星相繼來台帶動職籃等運動熱潮，新北市政府民政局及各公所盤點各地使用率高的運動休閒場地，自2019年起至今投入逾5千萬元經費，在13區、24處運動場地進行各項新建、修繕及天幕工程，還找來知名大廠獨家首席設計師及國際知名球廠商，獨家為市民設計特色球場，提供民眾更安全舒適。

民政局長柯慶忠表示，近年市府及公所針對公園內長年使用率較高、籃框損壞或地坪、圍網老舊破損的運動場地進行整地改建工程，除了場地要平、護欄要牢、照明要亮是安心運動的基本條件外，公園內的體健設施、共融遊具也一併進行盤點改善，不論偏鄉或都會區皆補助，以推展全民運動風氣，也特別感謝各區議員紛紛響應並尋求資源協助公所。

▲新北24處運動場地升級 藝術家、SPALDING打造國際球場。（圖／新北市民政局提供）

▲五股區德音休閒公園藍球場。

柯慶忠也提到，近年吸引大量外國人移居，素來有小地球之稱林口，還邀請到國際級箱包設計大師彭雄渾一起合作改造林口西林及仁愛籃球場，重鋪地坪、改善排水、更新圍網外，還擴大植栽區並配置休憩座椅，再由彭雄渾老師在籃球的2處禁區及中央跳投區彩繪上招牌彭式風格的抽象幾何畫作，不僅為整座城市增添藝術風貌也貼近林口整體年輕的形象。

不僅如此，過去NBA官方指定用球SPALDING（斯伯丁）台灣代理商，也專為三芝福成籃球場設計全國唯一特色籃球場，並無償、無期限提供三芝公所使用，公所將場內地坪、圍網、夜間照明、周邊排水及防護設施等部分進行整體改造，並融入「SPALDING」意象設計，吸引大批籃球迷朝聖組隊比賽。

▲新北24處運動場地升級 藝術家、SPALDING打造國際球場。（圖／新北市民政局提供）

▲林口仁愛籃球場。

此外，三重電信街及永福公園籃球場也極具特色，除了基礎工程全面性改善外，電信街球場以大面積的多色塊彩繪加上新北市市花為特色，造型圍網則採用立體金屬板人型鏤雕，搭配夜間背光照明，相當酷炫；永福公園的籃球練習場則以昆蟲為主題，多色塊彩繪向日葵花朵，巧妙結合瓢蟲及熊蟬圖騰的跳球區及罰球區，圍欄還有可愛的獨角仙、鳳蝶、松鼠等圖騰，打球、看球都療癒。

同樣位於都會區的中和區錦和運動公園，裡面的籃球場及網球場使用率也極高，民政局補助了近400萬元進行全面性大整修，不但球場地坪改善工程採取國際標準設計施工，透過地盤改良、6道壓克力塗層等紮實工序，並全面汰換圍網、球框及球網、增設周邊座椅及環場道路更新，大幅提升舒適安全運動休憩品質；而五股區德音、集福、集賢、貿商等籃球場則是風格統一，近幾年修建籃球場舖面一致以色塊組合而成的幾何圖形打造，讓人看一眼就忘不了。

民政局也補充，除了球場換新裝外，籃球場天幕也是補助重點，像是鶯歌永吉及尖山公園籃球場、蘆洲公園風雨球場、八里3座籃球場等設置運動天幕，兼具美觀與實用，讓民眾可不受天氣影響，盡情享受運動的快樂。

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