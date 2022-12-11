2022藝起來新莊串門子　新北牽手社區翻轉廟宇印象

▲新莊慈祐宮主祀媽祖，創建於清朝康熙25年（西元1686年）為市定古蹟。（圖／新北市文化局提供）



記者郭世賢／新北報導

2022藝起來新莊串門子，今年邁入第3年。邀請新莊在地及新北市各區社造團隊以揪團進香的概念，組成「新莊進香團」，為新莊廟街的慈祐宮、武聖廟等7座百年廟宇提煉廟宇新精神，並用創意工作坊、體驗活動、小旅行及表演等，也將廟宇精神及廟街印象傳承發揚。系列活動自今年12月10日至12月24日，歡迎大家一起來進香、串門子。

文化局長龔雅雯表示，這次把廟宇當成展演場域，其中新莊慈祐宮主祀媽祖娘娘，用「慈」詮釋媽祖溫柔慈悲的精神。進駐在慈祐宮的進香團，包含新莊社區大學、新莊故事遊藝隊等，把記憶中的新莊市場好味道化成食譜，用食物及氣味探索新莊，或用香客小旅行實地走踏廟街，帶大家參觀文物與老照片等，用文字、影像紀錄及說故事，讓人看見新莊發展過程。

▲新莊武聖廟主祀關聖帝君，創建於清朝乾隆25年（西元1760年）為市定古蹟。（圖／新北市文化局提供）

龔雅雯說，新莊武聖廟廟埕則呈現算命攤的風格，因為主祀關聖帝君，特別提煉出「武」的精神，代表關聖帝君勇敢挑戰逆勢及命運的性格，而「武」在現代社會，也代表著挺身而出，勇敢表達在意的價值，並組織塭仔圳在地服務與發展協會，呈現關心地方空間規劃、參與公共議題，地景變遷的各種勇敢故事。

文化局表示，2022藝起來新莊串門子相關系列活動，更多資訊請至「新北市文化局」網站查詢，預約體驗活動自即日起，於「新莊進香團」活動官網報名，名額有限，額滿為止。

▲新莊社區大學走進新莊公有市場，把記憶中的市場好味道化成食譜。（圖／新北市文化局、新莊社大團隊提供）

▲新莊故事遊藝隊將帶領民眾從新莊街頭走到街尾。（圖／新北市文化局、新莊故事遊藝隊團隊提供）

▲塭仔圳在地服務與發展協會這次進駐新莊武聖廟。（圖／新北市文化局、塭仔圳在地服務與發展協會團隊提供）

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