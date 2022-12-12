耶誕城「DJ警察」戴耶誕帽值勤挨批　侯友宜：緩和警力過多的氣氛

▲新北警方派出「耶誕DJ警察官」，頭戴耶誕帽協助引導耶誕城周邊交通。（圖／翻攝新北市長侯友宜臉書）

記者蘇晏男／新北報導

鑒於南韓梨泰院踩踏事故，新北市政府警察局號召內勤同仁組「耶誕DJ警察官」加入維安、疏導交通，但部分員警被發現頭戴耶誕帽值勤，引發批評。對此，新北市長侯友宜12日表示，警方戴耶誕帽最主要是融入現場，緩和因為警力過多的氣氛，一切都是為了安全，也讓民眾感覺在整個執勤的過程當中備感溫馨。

臉書粉專「靠北police」有多篇貼文，批評員警戴耶誕帽值勤，其中有人直言，「是哪個決策者要求我們台灣警察在執勤時頭戴聖誕帽的?」「我們可是警察，不是小丑啊。」「你長官不要臉我們基層可還要臉好不好，也因為這樣你們那些上位者下這種決策，一般民眾才會覺得『警察是服務業』的錯誤想法。」「我們他媽的是來到酒店、牛郎店了是不是？」

侯友宜12日受訪時被問到，怎麼看最近新北耶誕城，員警戴聖誕帽，引發基層員警不滿，認為搞得好像牛郎一樣？侯友宜回應，新北歡樂耶誕城因為辦得很好，吸引了好多的、全國或是國際的人士來到新北市，來欣賞歡樂耶誕城之美，所以光11月11日到今天，大概吸引了580萬人次。

侯友宜說，每場活動其實最重要就是安全，最辛苦的就是警察弟兄，警察弟兄光這兩天的巨星耶誕演唱會，就動用了1140人次，在第一線為了安全交通疏導、盡心盡力，「他們真的好辛苦，我也超感動的」，尤其他們為了維護整個安全，在配備上不但增加了閃光燈、警示燈，也同時戴上歡樂耶誕帽，最主要是融入現場，緩和因為警力過多的氣氛，一切都是為了安全，也讓民眾感覺在整個執勤的過程當中備感溫馨。

侯友宜說，警察同仁辛苦了，這兩天辛苦的下來，讓所有來參觀歡樂耶誕城的好朋友們覺得非常的開心，因為新北交通順暢，而且一切非常的安全，這是新北最重要且想要達成的目的，謝謝警察弟兄的辛苦，「你們真的讓我非常感動」。