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廣達游於藝「遇見大未來」巡迴展　前進新北校園漫遊藝術

▲廣達游於藝「遇見大未來」 前進新北金山國小漫遊藝術。（圖／新北市金山國小提供）

▲導覽小尖兵分組為同學進行作品解說。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府教育局與廣達文教基金會合作舉辦「廣達游於藝・遇見大未來」12月5日至12月13日在新北市金山國小進行校園巡迴展，透過藝術家的作品結合對環境問題的關切，讓學生有更深層體認，更懂得守護地球、愛護生活環境。展覽主題作品都是廣達與國內外博物館合作，將古今中外藝術品帶入校園，讓學童體驗豐富的藝術文化饗宴。

金山國小顏顯權校長表示，偏鄉學校學生很少有機會去參觀展覽，透過辦理「廣達游於藝・遇見大未來」校園巡迴展，希望不僅能深耕學校藝術教育推動，並期待透過作品的認識與導覽，培養孩子的對藝術創作欣賞與表達的能力，開拓孩子視野，更為孩子培養關懷愛護環境的能力，讓藝術與環境保護的種子，未來能每一個孩子的心中萌芽。

▲廣達游於藝「遇見大未來」 前進新北金山國小漫遊藝術。（圖／新北市金山國小提供）

▲參觀學生與導覽小尖兵及老師大合照。

總務主任吳逸勛表示，今年的主題是「遇見大未來」，尤其是以低碳、綠能、環保永續來作為主軸，金山國小教師積極培訓學生導覽小尖兵，緊扣著5個子題解說作品，並安排全校的班級融入藝術、自然等課程來參觀，將藝文、環境教育素養向下扎根，讓孩子能更深入認識環境。

三年級陳秉希同學說，很高興參加游於藝的導覽小尖兵訓練，在這次的解說活動中，不只學到了解說技巧，也瞭解了地球現在的遭遇，知道要如何愛地球，更在這次的導覽中，建立了自己的自信，他從一開始不敢開口，一直到最後可以自己流利的解說作品，不害怕也不膽怯。

▲廣達游於藝「遇見大未來」 前進新北金山國小漫遊藝術。（圖／新北市金山國小提供）

▲畫家借用米勒的名畫「拾穗」進行創作。

六年級楊歆蕾同學也說，這次參加導覽解說活動，覺得很有成就感，聽導覽的對象是同學及學弟妹，她像老師一樣，細心的解說每一個作品。解說過程雖然很緊張，但是還會提醒自己不同的作品，要有不同的語氣、不同的音量來營造氛圍吸引觀賞者的注意，地球只有一個，要好好愛護。

六年級蔡雨霏同學參觀展覽後表示，原來畫作不只能表達作者的心情，還能藉由畫來表達很多現象，這次的展覽正是提醒著，大自然正面臨不斷被破壞的問題，其中讓她印象最深刻的是「人類進化1」，因為地球暖化，導致海面上升，人類生活在海中，最後竟在背上長出魚鰭，讓她深深的省思，愛護自己的家園，讓生活更美好。

▲廣達游於藝「遇見大未來」 前進新北金山國小漫遊藝術。（圖／新北市金山國小提供）

▲學生動手操作手搖發電機體驗電能產生不易。

金山國小表示，「廣達游於藝・遇見大未來」展覽串聯五大子題檢視地球面臨環境衝擊之變，從自然環境變遷與生態等不同角度，檢視目前地球所面臨的衝擊，透過藝術家的反思與行動，引導學生探索及思考人類與自然環境的關係，學習尊重土地與生命，喚起大家一同為地球做更多美好的事。

▲廣達游於藝「遇見大未來」 前進新北金山國小漫遊藝術。（圖／新北市金山國小提供）

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