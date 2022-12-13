新北大勝！侯友宜讚朱立倫「最棒總教練」：榮耀是屬於朱主席的

▲朱立倫、侯友宜出席新北感恩茶會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

新北市黨部今（13）舉辦感恩茶會，黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都到場出席，侯友宜致詞時特別與朱擁抱，他表示，今天很感恩也很感動，感謝朱主席四年前打下厚實的新北市，讓他有幸接棒，在朱主席的帶領下，大家團結一起，才能打贏這次的選戰，此外，他也大讚朱立倫「他是我們最棒的總教練，榮耀是屬於朱主席的，感謝他無公無私帶大家向前行」。

新北市黨部今日在新北市黨部舉辦感恩茶會，除了朱立倫、侯友宜，新北市黨部主委黃志雄、侯友宜競總幹事林鴻池、新北市議長蔣根煌等黨籍立委、議員、市議員、里長等都出席。

黃志雄表示，這次選得非常圓滿，還大大贏過對手46萬，都是大家打下的成果，但是開心一天就好，市長要把市長的事情做好、里長要做好自己的事情，未來才可以有更多人的支持，終極目標就是要重返執政，我們一起加油。

朱立倫到場後一一向各個黨代表握手致意並表示，今天看到的各位，都是他最親切的老朋友、老戰友，謝謝基層每一位打拼的同志、志工，為我們做最大奉獻，真的謝謝大家。朱也用「最佳男主角」形容侯友宜，他表示，今天新北能夠勝選，都是侯友宜帶領下，他是最佳典範，實實在在做事情、真真的英雄就是侯市長。

朱立倫也說，國民黨以往給人家就是自私自利，但現在的我們不一樣了，我們要無私無我，大家要團結在一起才能勝選，並且要有用這樣心態，才能贏得2024。

侯友宜致詞時也提到，今天非常感恩也很感動，感謝朱立倫四年前打下厚實的新北市，而他有幸接棒，現在四年後他拚連任，感謝黨部給他很多支持，加上中央在朱立倫的帶領下，大家團結在一起、凝聚力量，讓大家知道這次不是單兵作戰，而是團隊作戰。

侯友宜也大讚朱立倫，「他是我們最棒的總教練，榮耀是屬於朱主席的，感謝朱主席公無私帶大家往前走」，團隊合作才是最重要台灣力量，大家一起努力才會成功，未來做事也要這樣，秉持這樣的好好做事，未來才會成功。

針對新北市感恩茶會，國民黨新北市黨團書記長廖先翔表示，2022選舉國民黨籍現任議員參選全壘打，加上4席新提名議員候選人當選，成果豐碩，未來在新北市議會會持續監督質詢，為新北市民爭取更多建設；副書記長江怡臻表示，三合一大選結果顯示，新北市民肯定府會攜手打拚，未來會持續努力打拼，一起好好做事。

