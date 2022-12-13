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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／「市政之名」最後合體！　柯文哲、侯友宜出席世壯運會議

▲▼柯文哲、侯友宜一同出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲、侯友宜日前出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第三次委員會議。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

雙北今（13）日舉辦世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議，這也是台北市長柯文哲最後一次以市政名義與新北市長侯友宜交流。由於兩人極有可能同是2024年總統大選候選人，所以下次見面是否會成為2024競爭對手，外界都很關注 。《東森新媒體ETtoday》會全程直播這場會議。

每4年辦理一次的世壯運，將於2025年5月在雙北市展開為期14天的賽程，柯文哲及侯友宜日前從國際壯年運動總會(IMGA)執行長詹斯荷姆(Jens V. Holm)手中接下世壯運會旗，兩人一同向世界展示2025雙北世壯運的熱情，與對賽會積極籌辦的決心。

今日雙北世壯運第四次委員會議下午2點將於新北市府舉行，會議將先頒發委員聘書，隨後即召開閉門，整理進度簡報，約於下午2點40分，柯侯兩人才會到新聞發布室接受媒體聯訪。

柯侯兩人在九合一選舉時，因世壯運活動合體，就被媒體問到，2024是否有藍白合可能性？侯友宜先說，藍白合應該要請教柯市長；柯文哲則反問記者，「你要不問正經一點的題目好不好？」

隨後柯文哲則補充，合作應當是一種對台灣社會有利的合作，若純粹每個人都用政黨利益計算，這個不會成功。侯也笑稱，「柯市長的問題，他回答了很多，我其實沒有什麼多大問題，就是好好做事，為台灣團結在一起，好好做事，謝謝大家。」

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