侯友宜談2024「藍白合體」？　柯文哲插話「好好做代誌」

▲柯文哲表示，以後2024相關問題，他要舉牌表示不回答。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者崔至雲／新北報導

2025雙北世界壯年運動會組織委員會第四次委員會議今（13）日在新北市府舉辦，這也是台北市長柯文哲最後一次以市政名義與新北市長侯友宜交流。會後媒體問到兩人2024的動向，以及是否藍白合？柯先表示，「以後這種提問可不可拿一個牌子寫拒絕回答」；侯則先說「我最重要的還是…」話還沒講完，柯隨即搶答「好好做代誌」，引來全場大笑。

柯文哲、侯友宜在主持世壯運會議後，一起接受媒體聯訪，媒體先問到，2024年兩人動向如何？是否合作？或是與鴻海集團創辦人郭台銘合作？柯文哲皺眉表示，這種提問可不可拒絕回答，現在才2022就問2024，以後要掛一個牌子寫拒絕回答。

侯友宜則向媒體表示，「你們多問柯市長，柯今天到這個場地，盡量多問問柯市長，我在旁邊鼓掌就好」。語畢後接著表示，郭董事長是台灣非常重要的經濟產業領導人，他影響台灣經濟的發展，真的是很棒的人才，他能夠為國家多做事，我們都給予肯定，加油。

媒體再追問，2024柯侯是否可能搭配？柯文哲先彎腰看起來似乎有點無奈，侯則扶他說，「你站太邊了啦」，柯接著說，「今天是沒有題目可以問是不是？我不曉得你們態度是什麼，我是覺得有點煩啦！至少讓我回台大休息一個月，再想想下一步怎麼做」。

侯友宜則說，「我最重要的還是…」，話還沒說完，柯文哲就接著幫他說「好好做代誌」，兩人說完引發全場大笑。

