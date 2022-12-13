參選議長3人曾列「治平對象」　朱立倫批：民進黨烏賊戰！

▲國民黨主席朱立倫(左)表示，國民黨所有提名一定根據排黑條款。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

排黑條款成為各政黨焦點，在議長方面，藍營已決定推派許修睿競角逐新竹市議長，何勝豐及潘一全參選南投縣正副議長，這三人都曾因暴力案件被提報治平對象，引起熱議。對此，國民黨主席朱立倫13日到台東縣進行感恩茶會時表示，國民黨排黑絕對比民進黨更嚴格，公職人員都經過檢驗。

朱立倫表示，國民黨所有提名一定根據排黑條款，國民黨排黑條款所規定的比民進黨嚴格許多，每位都是經過檢驗，民進黨想要用烏賊戰來抹黑國民黨，民進黨自己要看看有無跟國民黨一樣嚴格的排黑條款，有沒有檢驗過他的公職人員，相信國民黨經得起考驗。

另外針對是否贊成儘快恢復小三通，朱強調，絕對贊成小三通儘快恢復，希望兩岸直航的航點能夠更多，政府的責任是要民眾能夠過好日子，蘇院長所說會搶醫療資源的理由荒謬到極點，在全世界疫情減緩的情形下，中國大陸有需要任何醫療資源應該盡力來協助，怎會反面的角度不開放小三通，民進黨只有一個目的叫做政治型態、政治目的。

中國要求台灣輸入的食品要補資料，現在有一說是中國要「配方機密」，朱則說，希望能按照國際標準，不能有任何歧視，更不能歧視台灣廠商，但在統一表準規範之下，該填寫提供的資料，應該跟國際所有廠商一樣，國民黨一定站在民眾角度，只要民眾好就是國民黨最重要的目標。