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女信徒被搧巴掌！宮廟8+9爆料「她已向太子道歉」　網見真相更火了

網搜小組／劉維榛報導

近日瘋傳一段「墨龍中壇元帥」起乩降駕時，忽然對一名女信眾賞巴掌，而苗栗頭份太玄宮強調影片非事實，聲明也宣稱是角度問題，「意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾。」不過，疑似有網友爆料，被打的女信徒向太子道歉，「太子也原諒他了，你們是在燒什麼我看不懂？」

這段引發爭議的影片可見，一名乩童穿著繡有「墨龍中壇元帥」的服裝，正在等待神明降駕，周遭工作人員、信徒正替他著裝，沒想到乩童突然伸手打了面前一名短髮女信眾，而這巴掌相當響亮，女子整個人還轉了大半圈，接著一直低頭揉眼睛，完全抬不起頭。另名宮廟人員還指揮其他人「快點啦！動作啦！」當時沒有人上前關心該名女信眾，直到女子退到一旁之後，才有一名阿伯上前關心。

如今有網友爆料，三名疑似宮廟的工作人員在臉書嗆聲，「已經很累了，為了我們的信仰...還要遭受這些人攻擊，神明有祂做事的原則，言論、網路攻擊都看膩了，你們就沒別的事情去做嗎？」「你們今天這群雙（酸）民惡意地謾罵，我相信你們在挑戰的對象將會是上天，你們即將承受天罰」。

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▲▼ 。（圖／翻攝）

▲有網友稱，被打巴掌的信徒向太子道歉。（圖／翻攝臉書）

另一名工作人員則PO出打巴掌的影片，表示「各位酸民不用這樣啦，X姐今天被巴也向太子道歉了，太子也原諒他了，你們是在燒什麼我看不懂？」

其他網友除了質疑真實性，也懷疑三人有盜圖嫌疑，結果一看照片更火了，「被巴還要道歉？奇怪了」、「所以我也可以巴太子嗎」、「原來在貴宮被打的人要道歉喔？你可以繼續毀謗太子爺，我就看哪個太子爺敢說被打的要道歉」、「可憐，連神明都要挖洞跳下去了」；「原來都是拿盜圖來彰顯自己的行情，可憐啊俗啊」、「直接盜人家的照片欸，好狂喔」、「為什麼要盜用人家台中福X轎班會的照片，自己沒照片？」

針對上述言論與行為，太玄宮並未給予回應，查看官方臉書只有4點聲明，聲稱拍攝者「意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾」，並於明日北上召開記者會。據悉，地點目前暫定台北，但時間未定，而事件相關人等皆會出席，記者會後將不再對此事做出任何回應，一切將交由律師處理。聲明全文如下：

一、茲聲明本宮在YouTube頻道及新聞媒體所報導之「乩身打信徒」內容影片並非事實。

二、拍攝影片的人士並非本宮認識，而拍攝角度意圖使用聳動標題以及誇大不實的文字意圖使人傾向本宮乩身打信眾，且此影片影像並無經由本宮同意擅自上傳，已侵犯本宮所有相關人員之肖像權，加上後續延伸問題已嚴重影響本宮聲譽及造成宮內工作人員困擾。

三、在此慎重聲明請勿再於不清楚事實的情況下擅自發表攻擊或批評之言論，否則本宮將依法收集相關事證，訴諸法律行動，以捍衛本宮之聲譽。

四、此案件已委託律師進行處理，本宮將於本週三召開記者會說明本事件始末，請關心本事件者可關注本次記者會，切勿再自行臆測及散播不實言論。

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