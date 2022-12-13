瑪莎惡少案1周年　法官驚爆「有人企圖影響醫院鑑定結果」

▲瑪莎惡少一案今日再開庭。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案上月已滿一周年，13日再開庭，因張敦量等人不服台中榮總對被害宋姓大學生的醫療鑑定報告，進而要求宋母須至中國醫藥大學附設醫院做鑑定，日前報告結果出爐，宋男所受傷勢仍達「重傷害」，豈料張等人再次質疑醫院診斷結果，更誇張的是，審判長驚爆「醫院反映有人試圖影響鑑定結果，若要繼續這樣做將考慮重新羈押」。

瑪莎惡少案李韋霖、陳勁豪在9月間分別以20萬元交保並限制住居、出境、出海，主嫌張敦量則繼續羈押，但解除禁見，今日台中地院開準備庭，3人均有出庭。

被害宋姓男大生的母親受訪表示，兒子案發後送去台中榮總搶救，好不容易救回一命，診斷報告顯示其腦部、視力、聽力都受損，已達「重傷害」程度，因醫院鑑定將影響判決，對方（張敦量等人）堅持要求他們須至中國醫再做鑑定，並向法院做出請求，雖然兒子當時身體仍有恙，但他們還是配合法院程序，到中國醫再次進行傷勢評估。

宋母說，中國醫報告結果出爐後，兒子傷勢同樣達到「重傷害」，但今天開庭時，對方卻依然不服中國醫的鑑定結果，還要求檢察官詢問醫院是用何種儀器、什麼器材去做鑑定。宋母無奈地說，「都已經配合他們要求，卻仍然質疑，簡直是汙辱醫生的專業」。

張敦量等人的辯護人則表示，是否達重傷害程度是法院判斷全責，中國附醫鑑定中直接認定宋男達重傷害，已經僭越職權，認為不可採。

審判長高思大當庭直言，「醫院有跟法院反映不知道哪一方，有試圖要去影響醫院鑑定結果，是一個很壞的行為，若要繼續這樣做要考慮重新羈押」，但並未指明是張敦量、李韋霖、陳勁豪中的哪一人。

宋母說，判決應在近期出爐，目前兒子的體力、視力都尚未恢復，眼睛仍常出現複視的狀況，很擔心未來的工作會受到影響，盼司法還給他們一個公道。

去年11月7日張敦量、陳勁豪與李韋霖3人今年11月凌晨，駕駛一輛瑪莎拉蒂豪車，在行經台中市西屯區台灣大道3段與河南路3段交叉路口時，與宋姓男大生所駕駛的自小客車發生擦撞，張敦量等人竟一氣之下，不但威逼宋男下車，陳男和李男還將他架起，任由張敦量猛打猛踹，即便宋當時已倒地不起，但張仍不打算放過他，繼續朝其的頭部猛踹，造成宋男鼻部流血、左眼瘀青、頭骨破裂硬膜上出血、氣腦及顱骨底部閉鎖性骨折等傷害，情況危急一度住進加護病房。

宋姓男大生雖事後康復出院，但卻得休學面對漫漫復健長路，宋母提到，孩子因遭重傷腦部，造成復原後，身體平衡感不好，運動稍久就會暈眩。